Noch eine Woche bis Heiligabend! Der Countdown für alle, die noch auf der Suche nach Geschenken sind, läuft. Wie wäre es mit einem Buch made in Hamburg? Hier kommen Tipps für alle, die Leseratten glücklich machen wollen.

Für Hamburg-Krimi-Junkies: Jan Jepsen und Kester Schlenz rücken in „Der Schattenmann“ die Elbinsel Kaltehofe in den Fokus: Ein Mann ermordet Menschen, die dort in den 70ern in einem „Fürsorgeheim“ gearbeitet haben. Kommissar Knudsen kommt erst spät auf diese Spur – zu spät? Ein heftiger Fall, der auf wahren Begebenheiten beruht.

252 Seiten, btb-Verlag, 16 Euro

Düstere Kurzgeschichten, Architektur und Preisgekröntes

Für Fans düsterer Stadt-Geschichten: Auch die angeblich „schönste Stadt der Welt“ hat ihre Schattenseiten – und genau da schauen die 14 Autorinnen und Autoren, die Geschichten für „Hamburg Noir“ geschrieben haben, hin. Katrin Seddig, Frank Göhre, Bela B Felsenheimer, Jasmin Ramadan und andere blicken auf die Gestrandeten und die Machtlosen, wagen sich in weniger bekannte Milieus und Untergründe. Kurzweilige Storys, die unter die Haut gehen.

Jan Karsten (Hg.), 304 Seiten, CulturBooks, 18 Euro

Für Freunde von Ausgezeichnetem: Der Hamburger Autor Till Raether blickt in „Die Architektin“ nach West-Berlin in den 70ern. Es geht um eine Star-Architektin, die reihenweise Politiker über den Tisch zieht, um ein völlig überteuertes Hochhaus zu bauen. Eine wahre Geschichte, ein historischer Skandal. Raether wurde für den Roman Ende November mit dem „Hamburger Literaturpreis“ in der Kategorie „Buch des Jahres“ ausgezeichnet.

416 Seiten, btb, 24 Euro

Für Schönheitsfanatiker: Und noch ein ausgezeichnetes Werk! Die Autorin und Künstlerin Moshtari Hilal hat den „Hamburger Literaturpreis“ in der Kategorie „Sachbuch des Jahres“ bekommen. In „Hässlichkeit“ geht’s um Sehen und Gesehenwerden, um Darwin, Kim Kardashian und die vermeintlich perfekte Nase. Persönlich, berührend – und einfach schön.

224 Seiten, Hanser-Verlag, 23 Euro

Finsteres, Vergangenheit und ein Buch übers Schwimmen

Für Geschichts-Fans: Hamburg im Hexen-Wahn. Wir schreiben das Jahr 1580, die Marschbäuerin Abelke Bleken soll verbrannt werden. Eine dramatische Geschichte hat die Hamburgerin Jarka Kubsova da aufgeschrieben. Und sie ist wahr. Was Abelke mit einer Frau von heute, die nach Ochsenwerder zieht, zu tun hat, erzählt das „Marschlande“. Fesselnd!

320 Seiten, S. Fischer, 24 Euro

Für Liebhaber von Graphic Novels: Ein sehr spezielles Buch ist dieses „Genossin Kuckuck“, schön und finster und grausam. Und fantastisch gezeichnet. Anke Feuchtenberger, Künstlerin und Professorin an der HAW in Hamburg, hat mit dieser Graphic Novel so etwas wie eine autobiografische Bilderzählung vorgelegt. Es geht um eine Kindheit in einem kleinen Dorf in der DDR, um Einsamkeit, Missbrauch und Rache. Ein düsterer Brocken – und sehr faszinierend.

480 Seiten, Reprodukt, 44 Seiten

Für alle (Nicht-)Schwimmer: Das Schwimmen ist – neben dem Schreiben – die große Leidenschaft von Kristine Bilkau. Die Hamburger Autorin hat im Sommer den Essayband „Wasserzeiten“ rausgebracht, ein schmales Buch über das Schwimmen, über Sehnsucht und Glück. So lehrreich wie beruhigend.

128 Seiten, Arche, 16 Euro

Kinder-Abenteuer, Verbrechen in Hamburg und gutes Essen

Für (Schul-)Kinder: Die Hamburger Autorin Nicole Röndigs startet mit „Battle Of Schools“ eine neue Reihe für Kinder ab zehn Jahren. In „Angriff der Molchgehirne“ geht’s um den musikbegabten Jo, der an der neuen Schule mit seinem Talent so gar nichts reißen kann. Denn dort stehen Naturwissenschaften hoch im Kurs – und Jo muss sich neu erfinden, um in seiner Klasse und im Wettbewerb mit einer anderen Schule bestehen zu können. Ein witziges Abenteuer mit tollen Illustrationen.

224 Seiten, CBJ-Verlag, 14 Euro

Für alle, die von Crime gefesselt sind: Verbrechen, die die Stadt bewegten, hat Thomas Hirschbiegel haufenweise auf Lager (siehe auch S. 42/43). Schließlich war er fast 40 Jahre lang der MOPO-Polizeireporter. In „Tatort Hamburg“ schildert er nun 50 spannende Fälle aus Hamburgs Kriminalgeschichte. Fesselnd!

128 Seiten, Junius, 24,90 Euro; auch unter shop.mopo.de

Für Freunde (von gutem Essen): Das „Happenpappen“ auf St. Pauli kennt nicht nur, wer auf veganes Essen steht. Hier trifft man sich auch auf einen Schnack und (mindestens) ein Lachen. Cathy Bernhardt betreibt das gastronomische Juwel – und verrät in ihrem ersten Kochbuch ihre Rezepte. „Schmacht“ ist bunt und lebensfroh. Macht happy – und satt.

256 Seiten, Ankerwechsel, 39 Euro