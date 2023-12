Von Abenteuer-Story bis Musical: Für diese Weihnachtsmärchen gibt’s noch Tickets

Huch, bald ist ja schon Weihnachten! Am Sonntag feiert mit „Funkel, funkel, kleiner Stern“ im Planetarium das letzte Kinderstück dieser Saison seine Premiere – die weihnachtliche Reise zum Himmelszeit mit Tetje Mierendorf und Lillemor Spitzer ist dort auch am kommenden Sonntag zu sehen (Restkarten; ab 4 Jahren). Was auf den anderen Bühnen der Stadt so los ist – und wofür Sie noch Tickets bekommen! –, lesen Sie hier.

„Alice im Wunderland“

Das Familienstück nach Lewis Carroll ist zurück am Thalia-Theater! Ein fantastischer Bühnen-und-Kostüm-Wahnsinn mit Pilzen, Riesenraupe und natürlich auch einem weißen Kaninchen. Bis zum 7. Januar steht Alices Abenteuer auf dem Spielplan.

Bis 7.1., diverse Uhrzeiten, 8-34 Euro; an manchen Tagen nur noch wenige Restkarten; ab 10 Jahren

„Der gestiefelte Kater“

Die schlechte Nachricht: Dieser Kater ist so gut, dass ihm die Menschen die Tickets aus den Pfoten reißen. Mehrere zusammenhängende Plätze gibt es im Ernst-Deutsch-Theater nur noch hinten im Rang. Diese äußerst komische Kostümschlacht macht eben nicht nur den Kleinen Spaß.

Bis 23.12., diverse Uhrzeiten, 12-20 Euro; ab 4 Jahren

„Rumpelstilzchen“

Frank Grupe hat den Grimm-Klassiker fürs Ohnsorg bearbeitet. Das Stück über die Müllerstochter, die angeblich aus Stroh Gold spinnen kann, wird auf Hochdeutsch gezeigt – und bei den Vorstellungen am 17./20./21. Dezember auch mit Gebärdensprachdolmetschern.

Bis 26.12., diverse Uhrzeiten, 22,40-25,80 Euro; ab 4 Jahren

„Rotkäppchen“

Auch die Komödie Winterhuder Fährhaus dreht die Brüder Grimm auf links! Das Musical „Rotkäppchen – Die mit dem Wolf heult“ ist eine so moderne wie spannende Geschichte über die Macht der Freundschaft. Und die spielt nicht nur im Wald, sondern auch im Städtchen in Pöselberg …

Bis 30.12., diverse Uhrzeiten, 21-26 Euro; einige Tage nur Restkarten; ab 4 Jahren

„Hänsel & Gretel“

Klassiker! Engelbert Humperdincks Märchenvertonung ist natürlich auch 2023 in der Staatsoper zu sehen – mit dem originalen Bühnenbild, das schon mehr als 50 Jahre auf dem Buckel hat.

16.12. (14.30 und 19 Uhr), 18.12. (19 Uhr), 19.12. (11 Uhr), 26.12. (14 und 18 Uhr), 7-119 Euro; ab 8 Jahren

„Dornröschen“

Musik von Humperdinck (und Richard Wagner) untermalt auch die fröhlich-bunte Aufführung im Theater für Kinder. Bis Februar ist das Märchen nach den Brüdern Grimm dort zu sehen – und wer im Spielplan sucht, findet auch noch zusammenhängende Plätze in der Vorweihnachtszeit (etwa für den 17.12.)!

Bis 4.2., diverse Uhrzeiten, 17,90-22,90 Euro; ab 5 Jahren

„Zum Glück gibt’s Freunde“

Franz von Hahn, Johnny Mauser und das Schwein Waldemar kennt jedes Kind. Helme Heines Helden zeigen auf der Foyerbühne des Altonaer Theaters, was echte Freunde sind.

Bis 7.1., diverse Uhrzeiten, 14 Euro, Termine vor Weihnachten ausverkauft; ab 3 Jahren

„Der kleine Störtebeker“

Die „Weihnachtsbäckerei“ im Tivoli ist ausgebucht, aber für die Abenteuer des jungen Piraten im Schmidt-Theater gibt‘s noch Tickets. Bis ins neue Jahr hinein geht der kleine Störtebeker da auf musikalische Kaperfahrt.

Bis 14.1., diverse Uhrzeiten, Kinder bis 14 Jahren: ab 15,90 Euro, Erwachsene: ab 24,90 Euro; ab 6 Jahren

„Robin Hood“

Ein paar Häuser weiter im St. Pauli-Theater sorgt „Robin Hood“ für Gerechtigkeit – und Robin ist hier ein Mädchen! Ein herrlich komisches Stück mit Livemusik der Band Tante Polly.

Bis 21.12., diverse Uhrzeiten, Di-Fr 19/25 Euro, Sa/So 24/29 Euro; ab 5 Jahren

„Herr der Diebe“

Cornelia Funkes „Herr der Diebe“ ist ein Kinderbuchklassiker. Im Schauspielhaus hatte das spannende Abenteuer 2022 Premiere – mit vielen Überraschungen: Stichwort „Wasser“, mehr wird nicht verraten …

Bis 7.1., diverse Uhrzeiten, 10-39 Euro, vor Weihnachten nur noch Restkarten; ab 9 Jahren