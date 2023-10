Vernissage und Performance im Hamburger Atelier Gausz

Mächtig was los im Atelier Gausz in Ottensen: Es wird wieder Vernissage gefeiert! „No One Is First And You‘re Next“ ist der Titel der aktuellen Ausstellung, die an diesem Donnerstag eröffnet wird.

Und diese Ausstellung wird so viel mehr sein als nur eine Sammlung von Kunstwerken – jedenfalls an ihrem Eröffnungsabend. Das internationale Künstler:innen-Kollektiv „DIE mARkT“ präsentiert Werke von Mario Kicker (seine Arbeiten hängen bis 29.10.) und gegen 19.30 Uhr auch eine spannende Performance von Sarantoula Sarantaki und Elsie Lapointe. Die Vernissage im Atelier Gausz (Gaußstraße 60) startet um 18 Uhr, der Eintritt ist frei, es ist keine Anmeldung erforderlich.

Ausstellung, Konzert, Lesung: Der Oktober im Gausz

Außerdem im Oktober auf dem Gausz-Programm: ein Konzert der Pop- und Jazz-A-cappella-Gruppe Fiveup (11.10., 19.30 Uhr, 15 Euro) und eine Lesung mit dem Titel „Tee. Matcha. Mord – die Teekrimi-Anthologie“ (12.10., 19.30 Uhr, 8 Euro) Auf der Bühne sind dann die Krimi-Autorinnen und Herausgeberinnen Anke Küpper, Franziska Henze und Charlotte Richter-Peill. Es moderiert Hartmut Pospiech. Tickets gibt es unter gausz-ottensen.de.