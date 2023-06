Ein Fünfer fürs Phrasenschwein, aber ist ja nun mal so: Es wird heiß im Hansa-Theatersaal! Denn nicht nur der Sommer ist in Hamburg angekommen, auch „Cubas Legenden“ sind da. Das verspricht jedenfalls der Untertitel der Show, die am 12. Juni am Steindamm ihre Premiere feiert.

„Varieté de Buena Vista“ will das Havanna der 50er Jahre wieder auferstehen lassen, das Kuba vor der Revolution mit seinem meist geheimen und oft ausschweifenden Nachtleben. Mitreißende Salsa-Performances (von Adriana del Pilar und Sebastian Agudelo Gomez), Artistik und natürlich viel Musik. Mit Pedrito Calvo Rojas (84, Sänger), Jesus „Aguaje“ Ramos (71, Posaune) und Fabián Garcia Caturla (77, Bass) stehen gleich drei „Buena Vista Social Club“-Stars auf der Bühne.

„Buena Vista Social Club“-Stars im Hansa-Theatersaal

Konzipiert wurde das Varieté von Toby Gough, einem Kuba-Experten: Von ihm stammt auch die Erfolgs-Show „The Bar At Buena Vista“, die mehr als eine Million Menschen gesehen haben. Hot!

Hansa-Theatersaal: 12.6.-2.9., Di-Sa 19.30 Uhr, So 15 Uhr, 49,90-69,90 Euro