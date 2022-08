Vampirspuk in Hamburg: Jubel für „Dracula“ im Imperial-Theater

Warten auf „Dracula“ hieß es am vergangenen Wochenende am Imperial-Theater: Die Premierenvorstellung verzögerte sich aufgrund einer Panne in der Lichttechnik – erst gut 30 Minuten verspätet konnte der unheimliche Graf sein blutsaugerisches Werk beginnen. Eine unfreiwillige Geduldsprobe für Ensemble und Publikum, die das Vergnügen an der humorvoll-schönen Salonkomödie mit Grusel- und Knalleffekten allerdings nicht schmälern konnte.

Auf der Kiez-Krimibühne inszenierte Hausherr Frank Thannhäuser (zuständig auch für die aufwendigen Kulissen und stilvollen Kostüme) die Story nach Bram Stokers Roman als spannenden Kampf zwischen Gut und Böse.

„Dracula“-Premiere: Gefeiert trotz kleiner Panne

Die Handlung entwickelt sich im düsteren Gesellschaftszimmer einer Heilanstalt nahe London. Hier sorgt sich Irrenarzt Doktor Seward (Gosta Liptow) um seine Verlobte Lucy (Eileen Weidel), die an Albträumen und Schwächeanfällen leidet. Ein interessanter Fall für Abraham van Helsing (Janis Zaurins). Dem zu Hilfe gerufenen Gelehrten ist schnell klar: Die Bissspuren an Lucys Halsschlagader deuten auf Vampirismus!

Ausgerüstet mit geweihten Kreuzen, Holzpflöcken und Hammer macht sich van Helsing auf die Jagd nach Dracula (von finsterer Liebenswürdigkeit: Christian Richard Bauer). Ergreifend spielt Patrick Michel den vor Todesangst und Gewissensqual irren Diener Draculas.

Das Imperial-Ensemble in der „Dracula“-Kulisse

Bis zum etwas abrupten Ende effektvoll zugespitzter Gruselspaß, gefeiert mit Jubel und Beifall – vor allem für das wunderbar eingespielte Ensemble.

Imperial-Theater: bis 25.2.2023, diverse Termine, 20 bis 39 Euro, Tel. 31 31 14