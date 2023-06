„Unlock Book Fair“: Internationale Graffiti-Messe in Hamburger Museum

Seit 2016 gibt’s die internationale Graffiti-Messe „Unlock Book Fair“ schon – gegründet wurde sie in Barcelona, seitdem gastierte sie unter anderem in Groningen und Amsterdam (Niederlande), Modena (Italien), und Besançon (Frankreich). Am kommenden Wochenende macht sie in Hamburg halt.

Das Konzept: Kleine Buch- und Magazin-Verlage präsentieren ihr Programm rund um die Themen Urban-Art, Graffiti, Stadt-Fotografie und -Geschichte. Zu kaufen gibt es Neuware und rare Sammlerstücke, auch Vorträge, Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen und Lesungen werden angeboten.

Dass die „Unlock Book Fair“ jetzt (3./4.6.) bei uns Station macht, ist da nur logisch, schließlich läuft im Museum für Hamburgische Geschichte mit „Eine Stadt wird bunt“ gerade eine erfolgreiche Ausstellung rund um die Hamburger Graffiti-History von 1980 bis 1999. Messe-Gründer Javier Abarca kommt übrigens Ende Juni noch einmal ins Museum: Dann findet dort die „Tag Conference“ statt (29.6.-1.7.). Da sag noch einer, Graffiti wäre bloß Schmiererei.

Museum für Hamburgische Geschichte: 3.6. (11-19.30 Uhr) und 4.6. (11-17 Uhr), Ticket für beide Tage inklusive Ausstellungs-Besuch: 5 Euro, mehr Infos hier