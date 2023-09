Tierisch gut: Beim Familienprogramm der „Theaternacht“ gibt’s Großes für die Kleinen

In einer Woche können Kids endlich wieder den Tag zur Nacht machen. Äh, was? Doch, doch, das ist schon korrekt: Am 9. September steht die „Theaternacht Hamburg“ an – und das Familienprogramm am Nachmittag und frühen Abend ist den Kindern gewidmet.

Bevor sich um 19 Uhr der Vorhang für die Erwachsenen lüftet (mehr dazu lesen Sie hier in der kommenden Woche), machen fünf Theater ab 15 Uhr Programm für die Kleinis. Das Fundus-Forschungstheater (Hamm) läutet mit der „Theaternacht“ sogar die Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag ein – und zeigt, dass im doch recht sachlich klingenden „Forschungstheater“ ganz viel Spaß steckt: Da können die Lütten in der Experimental-Sandkiste ausprobieren, was man mit Sand so alles anstellen kann. Und im Programm „Von Kabeln, Wurzeln und Mycelien“ geht‘s spielerisch um Pflanzen-Mensch-Kommunikation.

„Theaternacht“ ist am 9. September in ganz Hamburg

Weniger machen, mehr gucken können Kinder im Jungen Schauspielhaus (Barmbek-Nord), wo es zum Beispiel Einblicke in „Onkel Wanja“ (ab 8 J.), „Tei und Len“ (ab 3 J.), „Tiere im Theater“ (ab 5 J.) und in das Jugendstück „Romeo und Julia“ (ab 13 J.) gibt. Auch im Ohnsorg-Studio (St. Georg) darf man sich gemütlich zurücklehnen – und lange vor der Premiere (erst am 1.10.!) in Ausschnitten erfahren, wie viel Kraft „Die Muskeltiere“ (ab 6 J.) tatsächlich haben. Und das HoheLuftschiff (Harvestehude) zeigt zwei Mal das 45-Minuten-Stück „Drei dicke Freunde“ (3-8 J.) in ganzer Länge.

In der Staatsoper (Neustadt) kann man sich aussuchen, ob man nur zuschaut (u.a. beim Blechbläser-Konzert ab 5 J.) oder doch selbst mitmacht (etwa beim „Singalong mit den Alsterspatzen“; ab 6 J.). Und wer sich nicht entscheiden kann, macht einfach beides.

„Theaternacht“-Familienprogramm: 9.9., 15-19 Uhr, Familienticket: 10 Euro (gilt von 15-19 Uhr für eine:n Erwachsene:n und bis zu vier Kinder bis einschlißelich 14 Jahre; auch in der Shuttlebus-Linie 410), das komplette Familienprogramm kann man sich hier ansehen, hier geht es zum Programm der „Theaternacht“ ab 19 Uhr

Performance-Boxen zu gewinnen!

Zusammen mit dem Fundus-Theater verlosen wir zwei „Playing-up“-Boxen, mit denen Kinder zu Performancekünstler:innen werden können.

Wer gewinnen möchte, schickt bis 5.9. (24 Uhr) eine E-Mail an kultur@mopo.de und beantwortet folgende Frage richtig: Wie alt wird das Fundus-Forschungstheater 2023? Bitte geben Sie auch ihre Postadresse an.

