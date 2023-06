Teufel, Hexen, Harry Potter: Die neue Show von Salut Salon wird … anders

Unter dem Namen Salut Salon mischen vier grandiose Musikerinnen seit 20 Jahren die Konzertwelt auf: Sie beweisen, dass klassische Musik keineswegs eine ernste Angelegenheit bleiben muss, und erlauben sich Ausflüge in Richtung Jazz, Pop und andere Stile. Jetzt feiern sie runden Geburtstag – natürlich mit Konzerten im Hamburg!

Besonders beliebt gemacht beim Publikum haben sich Salut Salon durch ihre unterhaltsame Show, die jede Nummer in ein musikalisches Ereignis verwandelt. Auf ihrer Jubiläums-Tournee inszenieren sie jetzt „Träume“ – und beschwören zu diesem Zweck allerlei magische und märchenhafte Gestalten herauf: Mendelssohn Bartholdys „Walpurgisnacht“ wird von wilden Flügen begleitet, dazu passt Goethes teuflische Rechenaufgabe aus „Faust“, das „Hexeneinmaleins“. Von dort ist es ein kleiner Schritt zu Prokofjews „Diabolischer Einflüsterung“ und der „Season Of The Witch“ von Songwriter Donovan.

Salut Salon: „Träume“ als magische Konzertreihe

Sie spielen Lieder von jiddischen und georgischen Komponisten und verbreiten übersinnliche Stimmung mit der Musik aus dem Harry-Potter-Universum. Mag die Besetzung auch wechseln, die Magie bleibt. Dafür sorgt Gründerin Angelika Bachmann an der Geige, zusammen mit Heike Schuch (Cello), Olga Shkrygunova (Piano) und Meta Hüper (Geige).

Thalia-Theater: 5.-9.7., 20 Uhr (So 18 Uhr), Restkarten: 30,90-74,90 Euro