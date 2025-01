Superhelden, Superstars und ganz viel Liebe: Das sind die Kinohighlights 2025

Michael Jacksons Leben wird in einem Biopic erzählt, Renée Zellweger ist als „Bridget Jones“ zurück und Timothée Chalamet verkörpert Bob Dylan: Das neue Kino-Jahr verspricht viele Höhepunkte.

Timothée Chalamet, Brad Pitt, Pamela Anderson: So heißen die Stars von sehnlichst erwarteten Kinofilmen des neuen Jahres. Auch deutsche Filmemacher bringen 2025 spannende Blockbuster heraus. Eine Übersicht für Sie:

Timothée Chalamet als Bob Dylan

Fünf Jahre habe er an seinem Gesang gearbeitet, um die Musik-Legende Bob Dylan zu verkörpern: Ab 27. Februar ist Timothée Chalamet nun in „Like A Complete Unknown“ (Originaltitel: „A Complete Unknown“) zu sehen. Darin verkörpert der Hollywood-Star Dylan in jungen Jahren. Der Film von James Mangold fokussiert sich auf die beginnende Karriere des Singer-Songwriters in den 1960er Jahren in New York. Bei der Premiere in New York verkleidete sich Chalamet unlängst mit blonden Haaren und Wollmütze in genau dem Look, den Dylan selbst Anfang der Nullerjahre bei einer Filmpremiere trug.

Ebenfalls am 27. Februar startet der vierte Teil der legendären Liebeskomödienreihe „Bridget Jones“. Renée Zellweger hat darin als Protagonistin mit dem Tod ihres Mannes Mark Darcy (Colin Firth) zu kämpfen und zieht alleine zwei Kinder groß. Zur Freude vieler Fans ist Hugh Grant als Jones‘ früherer Liebhaber Daniel Cleaver zurück.

Disney bringt eine Neuverfilmung von „Schneewittchen“

Ein Klassiker aus dem Jahr 1937 kommt wieder ins Kino: Der Disney-Film „Schneewittchen“. In der Hauptrolle ist Rachel Zegler zu sehen („West Side Story“), Gal Gadot („Wonder Woman“) spielt die Stiefmutter. Deutscher Kinostart des neu aufgelegten Märchens ist der 20. März.

Das könnte Sie auch interessieren: „Wirklich demütigend“: Filmstar spricht über Panikattacken

Schauspielerin Pamela Anderson erlebt seit einer Weile eine Renaissance. Erst fiel der einstige „Baywatch“-Star damit auf, auf den roten Teppichen dieser Welt nur noch augenscheinlich ungeschminkt aufzutreten – und bekam dafür viel Lob. Nun wird sie für ihre Hauptrolle in „The Last Showgirl“ für einen Oscar gehandelt – die Golden-Globes-Nominierung gab es schonmal. Anderson verkörpert in dem Film, der am 20. März startet, eine Tänzerin in Las Vegas.

Hamburgerin spielt Hauptrolle in „September 5“

Es war ein Überraschungs-Hit auf den internationalen Filmfestivals: „September 5“ des Schweizer Regisseurs Tim Fehlbaum. Der Thriller erzählt vom Olympia-Attentat 1972 in München, als palästinensische Terroristen israelische Sportler als Geisel nahmen und letztlich ermordeten. Die in Hamburg geborene Leonie Benesch („Das Lehrerzimmer“) ist in einer Hauptrolle zu sehen. Das Werk, das am 9. Januar in den Kinos startet, ist für einen Golden Globe nominiert. Ein weiterer spannender Film mit Leonie Benesch ist „Heldin“ (Kinostart 27. Februar). Die 33-Jährige spielt in dem Werk von Petra Volpe eine Krankenpflegerin.

Es soll ein Neustart der Filmreihe sein: Der „Superman“-Blockbuster von James Gunn, der im Juli herauskommt. Der Regisseur will einer gewissen Ermüdung gegenüber Superhelden-Filmen damit entgegenwirken, dass er einen stärkeren Fokus auf die Charaktere und ihre Beziehungen zueinander legt. Clark Kent wird von David Corenswet gespielt, Rachel Brosnahan („The Marvelous Mrs. Maisel“) wird zu Lois Lane.

Neue Marvel-Filme geplant

2024 kam nach jüngsten Misserfolgen nur ein Kinofilm des Marvel Cinematic Universe (MCU) heraus – das soll sich 2025 wieder ändern. Mit „Captain America: Brave New World“ erscheint der vierte Teil der „Captain America“-Marvel-Filmreihe. Anthony Mackie verkörpert die Titelrolle – und auch Harrison Ford ist dabei. Kinostart soll im Februar sein. Für Juli ist dann der Start des Marvel-Films „The Fantastic Four: First Steps“ geplant. Teil der prominenten Besetzung sind Pedro Pascal und Vanessa Kirby.

Vor über 20 Jahren wurde „Der Schuh des Manitu“ zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme. Da ist es fast verwunderlich, dass es so lange gedauert hat, bis Regisseur Michael (Bully) Herbig sich an eine Fortsetzung wagt. Am 14. August kommt mit „Das Kanu des Manitu“ Teil zwei heraus. Christian Tramitz und Rick Kavanian sind erneut dabei. Spannend wird, wie Herbig im Jahr 2025 die Rolle des „Abahachi“-Häuptlings verkörpert – wo doch inzwischen viel sensibler über die Darstellung von Indigenen nachgedacht wird.

Formel-1-Film mit Brad Pitt und Lewis Hamilton

Es ist das erste Biopic über den „King of Pop“, das in den Kinos anläuft: „Michael“, der neue Film von Antoine Fuqua. Besonders bewegend: Michael Jackson (1958-2009) wird darin von seinem Neffen, dem 1996 geborenen Jaafar Jackson, verkörpert. Der Film, der von Jacksons bewegtem Leben und seiner Musikkarriere handelt, soll voraussichtlich im Oktober im Kino starten.

Das könnte Sie auch interessieren: „Die Sterne trauern“: Hamburger Schauspielerin Hannelore Hoger ist tot

Seit längerem schon taucht Brad Pitt immer wieder bei Formel-1-Rennen auf – eine Einstimmung auf seinen neuen Actionfilm „F1“, der im Juni in die Kinos kommen soll. Pitt spielt in dem Blockbuster von Joseph Kosinski einen ehemaligen Formel-1-Piloten, der als Mentor zurückkehrt. Javier Bardem gehört ebenfalls zur Besetzung. Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat an dem Film, der teilweise während der Rennwochenenden gedreht wurde, als Berater und Co-Produzent mitgearbeitet.

Fortsetzungen von „Avatar“ und „Karate Kid“

Die Liste der Kino-Höhepunkte ließe sich noch länger fortführen. Filmfans freuen sich zum Beispiel auf das Erotikdrama „Babygirl“ mit Nicole Kidman (Kinostart 30. Januar).

Zu den vielen weiteren Highlights gehört der dritte Film in James Camerons „Avatar“-Reihe, der wohl im Dezember anläuft: „Avatar: Fire and Ash“. Zum Ende des Jahres dürfte außerdem der zweite Teil des gefeierten Musical-Blockbusters „Wicked“ kommen. Auch ein neuer „Mission: Impossible“ mit Tom Cruise ist geplant. Der achte Teil der Reihe, „Mission: Impossible – The Final Reckoning“, startet im Mai. Action-Fans können sich außerdem auf „Karate Kid: Legends“ mit Ralph Macchio und Jackie Chan freuen.