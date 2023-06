Start der Jubiläums-Feier: Besondere Ehrung für John Neumeier

John Neumeier feiert seine 50. Spielzeit mit dem Hamburg Ballett – und Hamburg feiert John Neumeier: Mit einem Senatsempfang im Rathaus, mit einer goldenen Dankes-Tafel an Hamburgs Wahrzeichen St. Michaelis und mit den auf vier Wochen erweiterten Hamburger Ballett-Tagen in der Staatsoper.

Am Sonntagabend wird das Festival mit Neumeiers Klassiker „Romeo und Julia“ eröffnet, in neuer und sehr junger Besetzung. Die Titelrollen bewältigen die noch 15-jährige Ballettschülerin Azul Ardizzone und der Tänzer Louis Musin, gerade 21. Damit setzt der Ballettchef ein Zeichen Richtung Zukunft: Das von ihm an die Weltspitze des Tanzes geführte Ensemble möge sich stetig verjüngen und weiterleben, auch nach der legendären Ära Neumeier, die in einem Jahr zu Ende geht.

John Neumeier ist seit 50 Jahren Hamburger Ballett-Chef

Bis zum 9. Juli steht eine sensationelle Auswahl an Neumeier-Balletten auf dem Spielplan. Auch die beiden Gastcompagnien zeigen seine Werke: das Tschechische Nationalballett „Endstation Sehnsucht“ (20./21.6.), das Stuttgarter Ballett „Die Kameliendame“ (4./5.7.). Das Bundesjugendballett präsentiert in Hamburg erstmals „Der Bürger als Edelmann“, eine Ballettkomödie nach Molière. Eine Benefiz-Gala (29.6.) sammelt Gelder für die Neumeier-Stiftung, initiiert zugleich einen neuen choreografischen Wettbewerb.

Hauptpastor Alexander Röder (v.l.), John Neumeier und Harald Vogelsang am Freitagvormittag am Hamburger Michel R. Fuhrmann/Hamburger Sparkasse Hauptpastor Alexander Röder (v.l.), John Neumeier und Harald Vogelsang am Freitagmittag am Hamburger Michel

Im Metropolis-Kino laufen einige gefilmte Ballette. Und die seit Jahrzehnten restlos ausverkaufte Nijinsky-Gala (9.7.) setzt nach dem Festival-Marathon den Schlusspunkt der Saison. Besonderes Highlight: Die „Matthäus-Passion“ kehrt noch einmal zurück in den Michel (22.6.). Dort hat seit Freitagvormittag auch der Ehrenbürger John Neumeier eine eigene Hanseatentafel in Gold: 69 Spendernamen reihen sich darauf aneinander, die gespendete Summe kommt dem Erhalt von Hamburgs Wahrzeichen zugute.

Hamburger Ballett-Tage in der Staatsoper: 11.6.-9.7., div. Zeiten, Restkarten unter Tel. 35 68 68