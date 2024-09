Skurrile Aktion: Hamburger tragen leere Kartons durch die Stadt – für 240 Euro am Tag

Bizarre Bilder in der Hamburger City: Seit Monaten laufen Leute mit einem Stapel weißer Kartons durch die Straßen. Da drin ist: nichts. Was die Aktion „Boxing The City“ soll.

„Es kommt zu Begegnungen, Gesprächen und Fragen über Kunst und Leben, Sinn und Unsinn, künstlerische Ideen und ihre Medien, künstlerische Arbeit und ihre Honorierung“, sagt der Initiator der Aktion, Jan Holtmann von der Kunst-Plattform noroomgallery, dem „Abendblatt“. „Die Kartons und ihre Träger sind eine Mischung aus Projektionsfläche und Bühne.“

Eine Teilnehmerin von „Boxing The City“ vor den Mundsburg-Türmen. noroomgallery/Instagram Eine Teilnehmerin von „Boxing The City“ vor den Mundsburg-Türmen.

Skurrile Kunst-Aktion: Hamburger tragen leere Kartons durch die Stadt

Jede und jeder Interessierte kann sich unter noroomgallery.com melden und mitmachen. Honorar: 30 Euro pro Stunde. Eine Schicht dauert acht Stunden – macht 240 Euro am Tag. Mitgemacht haben dem Bericht zufolge – wenig überraschend – Schauspieler, aber auch Architekten, Beamte, Kellner, Lehrer und IT-Manager.

Die Strecke können die Träger frei wählen. Die Aktionen werden fotografisch dokumentiert und auf Instagram veröffentlicht. So sind bereits skurrile Fotos an so unterschiedlichen Orten wie vor den Mundsburg-Türmen, im alten Elbtunnel oder im Jenischpark entstanden.

„Boxing The City“ ist im Juli gestartet und soll 100 Tage laufen – bis zum Oktober. (mp)