Kaum zu fassen: 27 Jahre mussten Fans von Paul Young warten, damit der Blue-Eyed-Soul-Sänger für ein Konzert zurück nach Hamburg kommt. 1997 gastierte der in Luton nahe London geborene Musiker in der Großen Freiheit, an diesem Samstagabend spielte er mit Band in der Fabrik auf, die mit über 1000 Besuchern fast ausverkauft ist. Von Frust, Lust und großen Emotionen.

Vergessen hat man ihn nicht. „Come Back And Stay“, sein einziger Nummer-1-Hit in Deutschland aus dem Jahr 1983, scheint den Fans in den ersten Reihen wie ein Bittgesuch ins Gesicht geschrieben. Auf den Song müssen sie allerdings bis zum Schluss warten. Auf andere große Hits weniger lange. Denn davon hatte der Brite in den Jahren 1983 bis 1985 reichlich: Mit seinem Solo-Debüt „No Parlez“ wurde er fast ein wenig überraschend zum Teenie- und Weltstar. Zum einen, weil Young weniger verrückt als die Kollegen daherkam, zum anderen, weil das Werk überwiegend aus Coversongs bestand. Er war so populär, dass ihn Geldof die Anfangszeilen auf der Charity-Single „Do They Know It’s Christmas?“ singen lies und er auch beim großen „Live Aid“-Konzert auftrat, als die Welt geeint vorm Fernseher saß.

Paul Young in Hamburg: Seine Anhänger sind verzückt

„Es ist Zeit für ein bisschen Zusammengehörigkeit“, kündigt der heute 68-Jährige in der Fabrik den Titel „Love Of The Common People“ an, der dritte Song des Abends. Dass sein Stimmapparat dabei nicht mehr so sanft und geölt wie früher daherkommt, stört hier niemanden. Von den zwei Backgroundsängerinnen, die ihn tatkräftig unterstützen, hat sich auch noch eine krank gemeldet. Aber Young und Sidekick Sophie tanzen den Frust darüber einfach weg. Ein paar Soli der Bandmitglieder motzen das Ganze auf. Seine Anhänger sind verzückt und jubeln.

Youngs Version des Marvin-Gay-Songs „Whereever I Lay My Hat (That’s My Home)“, ebenfalls vom Album „No Parlez“, stimmt geradezu nostalgisch. Man kommt gar nicht umhin, auch gedanklich auf Zeitreise zu gehen zu dem Punkt, als man noch so jung war, dass das ganze Leben vor einem lag. Mit dem Song „Angel“ hat er auch ein Stück von seinem neuen Album „Behind The Lens“ mit im Programm. Ob er damit seine 2018 an einem Hirntumor verstorbene Frau Stacey besingt? Oder doch eher seine Freundin Lorna, mit der er erst Anfang Oktober seine Verlobung bekanntgab? Man gönnt diesem Sympathieträger jedes Glück.

Er erinnert derweil an „Senza una donna“, sein Duett mit Zucchero aus dem Jahr 1991. Eine Frau neben uns meint, dass das Krächzige in seiner Stimme sie an Joe Cocker erinnern würde. Das Hall & Oates-Cover von „Everythime You Go Away“ gibt es vor der Zugabe. „Danke, dass ihr den Abend mit uns verbracht habt“, meint Young und seine Nervosität des Anfangs ist purer Freude gewichen. Zugabe-Rufe holen ihn zurück auf die Bühne. Er singt den funkigen Song „Sex“, schüttelt dazu die Maracas. Und dann kommt er endlich: der Überhit „Come Back And Stay“, bei dem sich Menschen in den Armen liegen oder einfach beseelt mitsingen. Young bleibt zwar nicht, aber will bald wiederkommen, verspricht er.