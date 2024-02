Schottische Vibes: Maggie Reilly kommt ins Gruenspan

Die Schottin Maggie Reilly verdankt ihre Weltkarriere nicht nur ihrer Stimme mit Wiedererkennungswert, sondern auch einem glücklichen Zufall: Hätte Sängerin Enya dem Komponisten Mike Oldfield nicht eine Absage erteilt, nachdem er ihr den Song „Moonlight Shadow“ angeboten hatte, wäre Reilly nicht in den Genuss gekommen, den Klassiker 1983 einzusingen.

Schon länger war sie damals als Solistin in Oldfields Studio und auf seinen Tourneen präsent. Doch erst „Moonlight Shadow“ bedeutete für sie den internationalen Durchbruch. Bis auf Platz 2 der deutschen Single-Charts kletterte der Song; der Klassiker ist auch gut 40 Jahre später mit knapp 100 Millionen YouTube-Views nicht aus dem Radio wegzudenken. 1984 legte das Erfolgsduo noch mal nach mit „To France“. Der Sopran von Reilly ist bei dem Stück zum Niederknien. Doch auch das sollte es noch nicht gewesen sein.

Im Jahr 1992 legte die Künstlerin mit ihrem Solodebüt „Echoes“ ein beachtliches Comeback hin. „Everytime We Touch“, die erste Single daraus, stürmte die internationalen Hitparaden. Reilly hatte bewiesen, dass sie auch ohne Oldfield als eigene Songwriterin der Musikwelt etwas zu bieten hat. Bei Live-Konzerten besticht sie auch durch ihre Vielseitigkeit: Von den durch Soul und Funk beeinflussten Anfängen in den 1970ern mit ihrer Gruppe Cado Belle über die Weltkarriere als Vokalistin und Bühnenattraktion der Mike Oldfield Group bis hin zu einer vielbeachteten Institution als Solokünstlerin mit schottischen Folk Vibes ist Maggie Reilly seit 45 Jahren ein fester Bestandteil im Showgeschäft.

Ins Grünspan kommt die Sängerin mit Bandbegleitung. S. Buerger Ins Grünspan kommt die Sängerin mit Bandbegleitung.

„Ich denke, ich habe außerordentliches Glück, Lieder zu haben, die auch nach so vielen Jahren noch von so vielen Menschen geliebt werden“, sagte sie jüngst in einem Interview. „Ich werde es nie leid, diese Songs zu performen.“

Im Gruenspan tut sie dies mit Band. Und auch wenn die Frau mit dem Rotschopf jetzt das Rentenalter erreicht hat: Ihr Stimmapparat funktioniert bestens, ans Aufhören ist zum Glück nicht zu denken.

Gruenspan: 21.2., 20.30 Uhr, 48,50 Euro (freie Platzwahl, bestuhlt)