Schön von hinten: Kunsthalle zeigt Meisterwerke von Caspar David Friedrich

Alle Augen auf Hamburg! Mit einer großen Retrospektive startet die Kunsthalle das Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich (1774-1840), dem großen Star der Romantik. Da lässt es sich auch ein Frank-Walter Steinmeier (SPD) nicht nehmen, in die Stadt zu kommen: Der Bundespräsident hat als Schirmherr die Aufgabe, die Ausstellung am Mittwochabend zu eröffnen.

Äußerst seltene Friedrich-Leihgaben – darunter die „Kreidefelsen auf Rügen“ – sind ab morgen in der Kunsthalle zu sehen. Und natürlich dürfen auch „Das Eismeer“ und der berühmte „Wanderer über dem Nebelmeer“ nicht fehlen, sie gehören zum Bestand des Museums. Insgesamt mehr als 60 Gemälde und rund 100 Zeichnungen werden gezeigt, dazu Werke von Friedrichs Künstlerfreunden und von zeitgenössischen Künstlern.

Caspar David Friedrich: Jubiläumsausstellung in Hamburg

Die Ausstellung startet mit (Selbst-)Bildnissen des in Greifswald geborenen Künstlers. Nachdenklich schaut er darauf in die Ferne. Doch: „Friedrich war nicht nur der düstere Grübler. Diese Klischees sind problematisch“, sagt Kurator Markus Bertsch. „Schon in seinen Zeichnungen geht es stark um menschliche Gefühle wie Melancholie, Einsamkeit und Sehnsucht.“

Kulturnewsletter-Logo Gummig „MOPOP – Der Kultur-Newsletter” bringt Ihnen jeden Donnerstag gute Nachrichten frei Haus. Ob auf, vor und hinter den Bühnen – wir sind für Sie dabei und sprechen mit den spannendsten Menschen. Dazu gibt’s Tipps zu Veranstaltungen und Neuerscheinungen und vieles mehr. Wir freuen uns auf Sie! Hier klicken und anmelden.

In seinem berühmtesten Werk „Wanderer über dem Nebelmeer“ (1817) vereint Caspar David Friedrich mehrere Aspekte, die typisch für die Kunst der Romantik sind: das Gipfelerlebnis, die Einsamkeit, das Verschmelzen mit der Natur und das Motiv des Sehens. Das Gemälde „Mönch am Meer“ (1808-1810) konfrontiert den Betrachter mit einer radikalen Leere, die damals auch das zeitgenössische Publikum überraschte. Auch mit seinem Hauptwerk „Das Eismeer“ (1823/24) erteilte Friedrich dem menschlichen Entdeckerdrang wie auch jeglichem Überlegenheitsgefühl gegenüber einer vermeintlich beherrschbaren Natur eine deutliche Absage.

Bundespräsident Steinmeier eröffnete die Schau

Friedrich habe er die Landschaftsmalerei neu gedacht, indem er eine Form der Malerei entwickelte, die in den Details höchst präzise ist, aber durch ihre Komposition und wenige sinntragende Bildgegenstände zum Denken einlädt, so Bertsch.

Wie seine Werke heutige Künstlerinnen und Künstler beeinflussen, zeigt der zweite Teil der Ausstellung. Da inszeniert sich die finnische Künstlerin Elina Brotherus beispielsweise selbst in einer Interpretation des „Wanderers“ von hinten und im langen Mantel. Und auch der Fotograf Andreas Mühe reinszeniert Gemälde Friedrichs und setzt sich selbst als kleine, nackte Rückenfigur ins Bild. (GW/NR)

Kunsthalle: 15.12.-1.4.2024, Di-So 10-19 Uhr (Do bis 21 Uhr), 24./25.12. geschlossen, 16/8 Euro