Schlemmen und staunen: Cornelia Polettos „Palazzo“ – jetzt am neuen Ort

Warm-strahlendes Licht überall, Kerzenschein, viele Spiegel, roter Samt, fein gedeckte Tische mit viel zu viel Besteck – und der erste Drink. Das ist der angenehme Status quo direkt nach der Ankunft in Cornelia Polettos Palazzo – am neuen Standort auf der Horner Rennbahn. Im Spiegelpalast startete die neue Saison (geht bis 10.3.2024). Die MOPO war bei der Vorpremiere dabei – es gibt natürlich wie immer ordentlich was zu schlemmen und zu staunen.

Das Motto der diesjährigen Show lautet „Ladies First“ – und tatsächlich werden die Frauen in den Ansagen von Moderatorin und Sängerin Miss Frisky, die mit ihren wechselnden roten Perücken wie eine Dragqueen aussieht, immer wieder bevorzugt. Mütter im Publikum werden für ihre Leistung beklatscht, steife Typen durch den Kakao gezogen (klar, Frauen-Männer-Klischees werden hier auch bedient) und Empowerment-Hymnen wie etwa Chaka Khans „I’m Every Woman“ dargeboten. Und diese Britin kann singen! Beweise gibt’s genug – der lustigste: Als sie Madonnas „Like A Virgin“ zuerst wie Freddie Mercury, dann in Country- und dann in Schlager-Version singt.

Cornelia Polettos „Palazzo“: Bis März 2024 in Horn

Bei einigen Artisten-Nummern stockt einem der Atem: Em Chilvers aus Australien zeigt am Seil, wozu ihre Muckis fähig sind, Santeri Koivisto aus Finnland ist an der Stange ausdrucksstark und sanft zugleich, Anna Fisher aus Australien mit ihren Hula-Hoops einfach nur supercool – und Anne-Marie und Évelyne aus Australien turnen am Doppeltrapez in schwindelerregenden Höhen.

Auch die deutsche Begleitband Boomraiders und Sänger Yamisava (was für eine Stimme!) liefern tolle Soul-Nummern ab – schade nur, dass das beim Essen manchmal etwas untergeht und einfach zu wenig geklatscht wird.

Apropos: das Essen! Wie immer gibt’s ein Vier-Gänge-Menü (mit Fleisch oder vegetarisch). Die gegrillten Artischocken schmecken so gut, dass man gerne mehr als drei Stücke von ihnen hätte. Die Schärfe und gleichzeitige Süße der Currysuppe fasziniert. Beim Hauptgang ist die Bohnen-Casserole (unter der Pilz-Brioche versteckt!) am besten und knackigsten. Und der Nachtisch aus Haselnusstörtchen und Kirschsorbet sind der perfekte süße Abgang. Wenn man sich mal so richtig etwas in der dunklen und kalten Jahreszeit gönnen will, ist der Palazzo die richtige Adresse.

Palazzo: 12.11.-10.3., immer Mi-So, 19 bzw. sonntags 18 Uhr, Rennbahnstraße 96 (Horn), ab 101 Euro, palazzo.org