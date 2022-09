Samy Deluxe glücklich: Musical-Darsteller unterstützen seinen Verein

Sein Verein „SalutDeluxe“ bringt Kindern und Jugendlichen aus allen sozialen Schichten die Musik nahe, jetzt kann sich Rapper Samy Deluxe über zugkräftige Mitstreiter freuen: Die Darsteller des HipHop-Musicals „Hamilton“ haben wenige Wochen vor der Deutschlandpremiere im Operettenhaus ihre Unterstützung zugesagt.

Schon in wenigen Wochen soll es losgehen: In Workshops mit den Darstellern können Kinder und Jugendliche ab November die Vielfalt von Theaterberufen kennenlernen, Insider-Tipps für Rap-Techniken, Choreografie oder Schauspielkunst erhalten und selber kreativ werden. Charles Simmons, der in dem Musical George Washington spielt, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Unser Cast brennt darauf, jungen Menschen verschiedenster nationaler und kultureller Herkunft Mut zu machen, sich künstlerisch oder in anderen Theaterberufen auszuprobieren.“

Probenfoto: In dem Hip-Hop-Musical Hamilton geht es um die amerikanischen Gründungsväter

In dem Broadway-Erfolg geht es um die Gründungsväter der USA, speziell um den Einwanderer Alexander Hamilton, dessen Konterfei noch heute die Zehn-Dollar-Note ziert. Respekt, Vielfalt und Mut seien die zentralen Themen auf der Bühne – damit zeichne das Musical genau das Gesellschaftsbild, das er mit seinem Verein vermitteln möchte, erklärt Samy Deluxe: „Wer verschiedene Milieus kennenlernt und diverse Einflüsse zulässt, ist weniger anfällig für ausgrenzendes Verhalten“. Er zeigt sich dankbar: „Es ist klasse, dass der Cast von Hamilton ihre vielfältigen künstlerischen und kulturellen Erfahrungen an unsere Jugendlichen weitergeben möchte.“

Hamilton-Premiere ist am 6. Oktober im Operettenhaus auf der Reeperbahn.