Die Rockwelt trauert um einen ihrer erfolgreichsten Stars: Meat Loaf ist gestorben. Der US-amerikanische Rocksänger und Schauspieler ist in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag verstorben, das wird auf seiner offiziellen Facebook-Seite mitgeteilt. Meat Loafs Album „Bat Out Of Hell“ zählt bis heute zu den zehn meistverkauften Alben der Welt.

Meat Loaf, der mit bürgerlichem Namen Michael Lee Aday hieß und aus dem US-Bundesstaat Texas stammte, ist im Alter von 74 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben. In einem emotionalen Facebook Post auf seiner offiziellen Webseite heißt es: „Mit gebrochenem Herzen geben wir bekannt, dass der unvergleichliche Meat Loaf heute Abend im Kreise seiner Frau Deborah, seiner Töchter Pearl und Amanda und enger Freunde verstorben ist.“

Rocksänger Meat Loaf mit 74 Jahren verstorben

Weiter werden seine größten musikalischen und schauspielerischen Erfolge erwähnt und noch mal in Ehren gehalten: „Seine unglaubliche Karriere erstreckte sich über sechs Jahrzehnte, in denen er weltweit mehr als 100 Millionen Alben verkaufte und in über 65 Filmen mitspielte, darunter ,Fight Club’, ,Focus’, ,Rocky Horror Picture Show’ und ,Wayne’s World`.“

Zur Todesursache wird in dem Posting nichts bekanntgegeben. Stattdessen bittet die Familie um Privatsphäre, bedankt sich bei Meat Loafs Fans: „Wir danken Euch für Euer Verständnis für unser Bedürfnis nach Privatsphäre in dieser Zeit. Von seinem Herzen zu euren Seelen … Hört niemals auf zu rocken!“ (mp/dpa/cnz)