Rechter Terror bedroht die Stadt: Premiere für einen neuen Hamburg-Krimi

Die Rente ist für Leo Hansen offensichtlich ein einziges mörderisches Vergnügen: Erst gründete er mit 68 Jahren das Ostsee-Krimifestival in Neustadt/Holstein – dann debütierte er schließlich auch noch selbst als Krimi-Autor. Im vergangenen Jahr erschien sein Erstling „Alsternacht“. Jetzt hat er nachgelegt.

Vor knapp einem Monat kam „Alsterschatten“ (Emons-Verlag, 14 Euro) raus. Im „Atelier Gausz“ in Ottensen feiern Buch und Autor am Donnerstagabend (9.11.) Premiere. In ihrem zweiten Fall bekommen es Privatermittler Elias Hopp, Ex-Soldatin Janne Bakken und LKA-Profiler Zillinski mit einem rechten Terrornetzwerk zu tun, das vor allem junge Menschen manipuliert und sie zu grauenhaften Taten bewegt: Hamburg wird von einer brutalen Mordserie erschüttert.

Krimi-Autor Leo Hansen feiert die Premiere seines neuen Buches. Ines Müller-Hansen Krimi-Autor Leo Hansen feiert die Premiere seines neuen Buches.

Dem Ermittler-Trio rennt die Zeit davon, denn alle Hinweise deuten darauf hin, dass das Netzwerk einen Anschlag plant … „Ein packender Kriminalroman mit psychologischem Tiefgang“ wirbt der Emons-Verlag. Bei der Lesung im „Atelier Gausz“ wird Leo Hansen musikalisch begleitet – von Jasper Hansen an der Gitarre.

Atelier Gausz: Donnerstag (9.11.), 19.30 Uhr, Gaußstraße 60, 8 Euro