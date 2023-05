Quatsch Comedy Club wieder in Hamburg: Jetzt Tickets gewinnen!

Nicht baden, sondern schwimmen geht der Quatsch Comedy Club ab 13. Mai. Nach drei Jahren Pause kehrt das beliebte von Thomas Hermanns etablierte Format zurück nach Hamburg – aufs Showschiff „Queen“ an der Überseebrücke. Die MOPO sprach mit dem Stand-up-Comedy-Erfinder.

MOPO: Warum spielt der Quatsch Comedy Club auf dem Wasser?

Thomas Hermanns: In Hamburg, unserer Geburtsstadt, haben wir hohe Ansprüche. Und wir waren in Bezug auf Locations sehr verwöhnt: Imperial, Café Keese und Stage-Club. Dass nun ein Showboat nach unseren Vorstellungen umgebaut wird, ist ein Geschenk! Man kann vor der Show an Deck einen Drink nehmen, hinterher auf Elphi und Michel schauen – das mussten wir einfach machen.

Was ist an den Shows heute anders als vor drei Jahren?

Wir sind wie eine Vase, und die Zusammenstellung der Blumen ist immer anders. Wir bieten nur den Rahmen, in dem die Kolleg:innen auftreten und perfekt präsentiert werden. Inhaltlich bringen die Comedians anderes auf die Bühne als vor drei Jahren: Gender-Sachen, vegan hin oder her, Klimakleber – Themen kommen von selber, aber immer aus dem Leben.

Geblieben ist das Format: Vier Performer:innen und ein Gastgeber, aber wie entsteht die Mischung für einen Abend?

Wir arbeiten regelmäßig mit 250 Performern zusammen. Die Mischung ist einfach: Wir haben immer Leute dabei, die am Anfang stehen und die wir über den Hot-Shot-Talent-Abend finden. Außerdem gehören erfahrene Club-Comedians dazu, die gute Nummern in ganz Deutschland zeigen, aber noch nicht so bekannt sind. Und schließlich kommt regelmäßig jemand dazu, den/die man aus Fernsehen oder Internet kennt. Altersmäßig ist zwischen 18 und 50 alles auf der Bühne, also drei Generationen.

Vermutlich soll es auch stilistisch möglichst unterschiedlich sein?

Ja, es sollen nicht vier Leute hintereinander erzählen, wie es ihnen im Urlaubsflieger ergangen ist. Es gibt die surrealistische Fraktion wie Johann König oder Olaf Schubert, wo man nicht weiß, von welchem Planeten die auf der Erde gelandet sind. Ein anderer Trend sind Performer mit Migrationshintergrund, die den Blick von außen auf Deutschland werfen. Und dann gibt es die Character-Comedians, die als Bademeister o. Ä. auftreten. Jeder bringt seinen eigenen Style mit, und die Styles ändern sich ständig.

Warum sind Frauen im Genre Comedy immer noch in der Unterzahl?

Dazu gibt es mehrere Theorien. Ich denke, Frauen im Publikum gehen streng mit Frauen auf der Bühne um, aber nicht so streng mit Jungs. Das liegt oft daran, dass in einer Show höchstens eine Frau auf der Bühne steht, die soll alle Frauen im Publikum repräsentieren – das kann sie nicht. Aber es wird besser, je mehr Comediennes auch im Fernsehen zu sehen sind. Seit Carolin Kebekus regelmäßig on Air ist, melden sich mehr Frauen bei uns. Die finden Carolin cool. Junge Kolleginnen haben keine Lust, nur nett zu sein. Das böse Mädchen darf jetzt auch auf die Bühne.

Was kann Stand-up-Comedy?

Wir sind immer am Ohr der Gesellschaft. Wenn man wissen will, welche Themen uns umtreiben, kann man das im Comedy-Club sehr genau mitkriegen: Worüber eine Gruppe von Menschen lacht oder eben nicht lacht, ist sehr intim und persönlich. Daran kann man ablesen, wo wir gerade stehen in unserem Land.

Quatsch Comedy Club auf der „Queen“: ab 13.5. (ausverkauft), immer Do/Fr/Sa, 19 Uhr Einlass, 20 Uhr Beginn, ab 19 Euro, alle Shows, Termine, Tickets, die Club-Card und Comedians hier: quatsch-comedy-club.de/hamburg

