Premiere: Rapper lässt auf Kampagel die Puppen tanzen

Tausendsassa Josh „Socalled“ Dolgin – Rapper, Künstler, Filmemacher aus Kanada – lässt auf Kampnagel noch einmal die Puppen tanzen! Wobei das mit dem Tanzen diesmal nur bedingt funktioniert. Denn in „Time – The 4th Season“, dem vierten und (vorerst) letzten Teil seines Puppen-Musicals, das am Donnerstag im Rahmen des „Internationalen Sommerfestivals“ uraufgeführt wurde, ist der flauschige Hauptprotagonist Bär an den Rollstuhl gefesselt. Und schlimmer noch: Er befindet sich in der Psychiatrie.

Von seinem Zimmernachbarn Zev erfährt er, dass er an Amnesie leidet. Besteht Bär den Test bei Gehirnspezialist Dr. Flurpalurp nicht, soll er an den Zoo verkauft werden. Könnte er sich doch bloß erinnern, wer er ist und wo er wohnt. Jetzt können ihn nur noch seine Träume retten.

Musical feiert Premiere beim „Sommerfestival“

Darin gibt es ein Wiedersehen mit seiner außerirdischen Lebensgefährtin Tina, dem Nachwuchs und all seinen tierischen Freunden aus dem Wald. „Träume sind wie Erinnerungen an Dinge, die nicht passiert sind“, gibt Zev ihm als Rat mit auf den Weg. Oder ist am Ende alles nur ein böser Traum?

Für das Kreativteam drohte es fast einer zu werden: Erst erkrankte Socalled an Corona und musste das Stück mit dem Ensemble via Bildschirm zu Ende proben. Zwei Puppenspieler fielen zur Premiere aus – und auch die japanische Koto-Spielerin Miwazow, die am Freitag vollends genesen auf der Bühne stand. Es war am Donnerstag also noch nicht ganz das Stück, das es hätte sein sollen.

Und trotzdem hat es mit Charme, tollen Songs (unter anderem gespielt von den Streichern des renommierten Hamburger Kaiser Quartetts) und norddeutscher Sprachfärbung begeistert. Als Bär den Psychiater mit dem Lied „Na, wie geiht di dat“ auf seine Seite holen wollte, blieb jedenfalls kein Auge trocken. Und wenn Zev ein Lied darauf rappt, dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist und das Ensemble fröhlich miteinstimmt, ist das mindestens so pädagogisch wertvoll wie die „Sesamstraße“. Diese Puppen muss man einfach liebhaben!

Kampnagel/K2: 20.8. 18 und 21 Uhr, 21.8. 16 Uhr, 14-24 Euro