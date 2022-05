Polittbüro-Team gibt überraschend auf: Dieser Promi übernimmt das Theater

Das kommt überraschend: Lisa Politt und Gunter Schmidt geben das Polittbüro in St. Georg zum Ende der Saison auf. Das Theater soll erhalten bleiben, ein neues Betreiberteam ist bereits gefunden. Für die letzten Wochen versprechen Politt und Schmidt Hochkaräter und Furioses.

„Zugegeben: Auch für uns kommt der Abschied etwas plötzlich“, lassen Lisa Politt und Gunter Schmidt in ihrer gemeinsamen Erklärung wissen. „Aber in den letzten Jahren haben wir gemerkt, dass uns diese Doppelfunktion körperlich zunehmend überfordert: Betreiber einer Bühne und auf der Bühne zu sein.“ Die mehrfach preisgekrönten Kabarettisten hatten in den vergangenen Jahren immer wieder auch eigene Stücke zur Uraufführung gebracht, zuletzt gab’s das Stück „65 – Das Alter ist sicher!!!“.

Anfang Juli ist Schluss mit dem Polittbüro in Hamburg

„Wir sind jetzt auch in allen Ehren feddich. Fix & Foxi, einfach durch“, heißt es weiter. Die gute Nachricht bei aller Traurigkeit: Das Ende der Politt-Schmidt-Zeit bedeutet nicht automatisch auch das Ende des Theaters am Steindamm in St. Georg. Man habe „ideale Nachfolger gefunden“, so die beiden. „Wir würden mal so sagen: Punktlandung.“

„Michel Abdollahi und Robert Oschatz haben unseren Antrag angenommen – und das Beste ist: Sie wollen nicht nur, sie können auch.“ Der Moderator (unter anderem „Käpt’ns Dinner“ im NDR) und der Künstlermanager werden das Theater „unter anderem Namen, aber auch ein wenig in unserem Sinne weiterführen“, so Politt und Schmidt. „Das freut uns maßlos.“ Man arbeite schon „seit Jahren vertrauensvoll und erfolgreich zusammen“.

Moderator Michel Abdollahi übernimmt das Theater

Bis zum 3. Juli aber sind Lisa Politt und Gunter Schmidt noch die Hausherr:innen – und lassen es in dieser Funktion „noch mal ordentlich krachen. Unter dem Motto „Feierabend machen, solange man noch feiern kann“ laden sie sich Lieblingskünstler ein, „die uns die große Freude machen, unseren Auszug gemeinsam mit uns zu feiern“. Und an den allerletzten Tage ihres Polittbüros werden sie dann auch noch einmal selbst auf der Bühne stehen. Das komplette Abschiedsprogramm gibt es auf der Seite des Theaters.