„Phantom Body“: Mystische Ausstellung im Hamburger Atelier Gausz

Das Gausz in Ottensen startet ins Ausstellungsjahr 2024 – und zeigt Ölgemälde von mystischen menschlichen Figuren. „Phantom Body“ heißt die Schau, die morgen (12.1.) eröffnet wird. Dagna Majewskas teils surrealistischen Bilder werden anschließend bis Mitte Februar in dem Atelier für Kunst & Kultur an der Gaußstraße zu sehen sein.

Die Wahl-Hamburgerin studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Danzig, wo sie 2012 ihren Master machte. Noch heute präsentiert sie ihre Werke auch in Ausstellungen in Polen. „Mit meiner Arbeit möchte ich eine Welt zeigen, nach der ich mich sehne – eine Welt, die keine Grenzen kennt und in der alles in einem schönen Chaos verschwimmt“, so die 36-Jährige. „Es ist eine Flucht in ein Reich, das den Eskapisten in uns allen anspricht.“

Dagna Majewska zeigt „Phantom Body“ in Hamburg

Die teils großformatigen „Phantom Body“-Gemälde​​​​​ (das Foto rechts zeigt „Pillars“, 90 x 110 Zentimeter) entstanden zwischen 2020 und 2023. Eine „Würdigung der flüchtigen Schönheit“ sei ihr Werk, so Majewska. Ein perfekter Start ins Jahr.

Atelier Gausz: Vernissage am 12.1., 19 Uhr, Finissage am 16.2., 19 Uhr, Gaußstr. 60, Infos: gausz-ottensen.de