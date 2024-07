„Paula in Paris 1985“: Bettina Pohlmann stellt in Hamburg ihren neuen Roman vor

Paula ist gerade 20 geworden, hat das Abi in einem spießigen Hamburger Vorort hinter sich gebracht und steht vor der ersten großen Veränderung ihres Lebens: ein Jahr Paris als Au-pair! Doch die Stadt macht es ihr nicht leicht. Und ihre Gastfamilie entpuppt sich als deutlich weniger zauberhaft, als sie es sich erhofft hatte . Darum geht’s im neuen Buch von Bettina Pohlmann, das die Autorin jetzt im Atelier Gausz vorstellt.

Erst seit wenigen Tagen ist die Geschichte um Paula und „das Jahr, das alles veränderte“, auf dem Markt. Geschrieben hat das Buch die Hamburgerin Bettina Pohlmann, die selbst einige Jahre in Paris gelebt hat.

„Paula in Paris 1985“ ist seit Ende Juni auf dem Markt

In ihrem Roman (vollständiger Titel: „Paula in Paris 1985 – Das Jahr, das alles veränderte“; 312 Seiten, 22 Euro, am 26. Juni im Sixthkyu-Verlag erschienen) lässt sie ihre Titelheldin nun ihre Rolle im Leben suchen und sich in Lieben verlieren. Es wird ein Jahr des Abbruchs und Aufbruchs in einer Stadt im politischen Ausnahmezustand.

Zur Buch-Premiere lädt Britta Pohlmann nur wenige Tage nach der Veröffentlichung ins Atelier Gausz in Ottensen, wo sie aus dem Buch lesen wird.

Atelier Gausz: 4. Juli, 19.30 Uhr, Gaußstraße 60, 10 Euro unter: gausz-ottensen.de;



