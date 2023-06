Party in Hamburgs Kinos: Das „Kurzfilm-Festival“ startet

Wer mal wieder Lust auf verschiedenste Kurzfilme hat, sollte das „Kurzfilm-Festival Hamburg“ nicht verpassen. Ab Dienstag flimmern sechs Tage lang Hunderte Werke über die Leinwände. Ein Teil davon läuft im Wettbewerb. Außerdem gibt es auch Kurzes für das junge Publikum.

Der kürzeste Film ist gerade einmal 43 Sekunden lang, der längste dauert 43 Minuten: Das „Kurzfilm-Festival Hamburg“ steht wieder an an. Vom 6. Juni an sollen rund 300 Filme aus 34 Ländern über die Leinwände der sechs Festivalkinos flimmern. Die meisten von ihnen stehen unter dem Motto „Now“ und sollen dazu anregen, durch aktives Handeln im Hier und Jetzt die Zukunft mitzugestalten, wie die Veranstalter mitteilten. Gerechnet wird mit etwa 15.000 Besucherinnen und Besucher an allen Tagen.

„Kurzfilm-Festival“: Zum 39. Mal in Hamburg

Das Festival gilt als eines der wichtigsten Festivals für Kurzfilme in Europa, es zeigt den aktuellen Stand der Dinge und was die Filmemacher gerade am meisten beschäftigt. Es gibt es seit 1986. Zusätzlich zu den Filmen stehen Ausstellungen, Diskussionen, Workshops und Gespräche auf dem Programm.

Ein Teil der Filme der 39. Ausgabe – insgesamt 91 Werke – werden im Rahmen der drei Wettbewerbe gezeigt. Die Filme sind eingeteilt in den internationalen und den deutschen Wettbewerb sowie den „Dreifachen Axel“ – Filme unter drei Minuten. Die Wettbewerbsfilme gelten als das Herzstück des Festivals. Die Preise dafür sind mit 15.500 Euro dotiert. Viele der Filme werden in Anwesenheit der Filmschaffenden gezeigt. Die Preisverleihung ist für den 11. Juni geplant.

Für Kinder: Das „Junge Kurzfilm-Festival Mo&Friese“

Zeitgleich gibt es auch spannende, lustige und interessante Kurzfilme für Kinder, denn ebenfalls vom 6. bis zum 11. Juni zeigt das 25. „Junge Kurzfilm-Festival Mo&Friese“ 57 Filme aus mehreren Ländern. Das Motto der Jubiläumsausgabe ist „Alles dreht sich!“. Während des Festivals können Kinder und Jugendliche zudem in Workshops in die Arbeit von Filmemachern reinschnuppern und ihrer eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Im Nachwuchs-Programm „Gib Mir 5!“ können Jugendliche bis 18 Jahre ihre eigenen Kurzwerke einreichen.

Für die vier Wettbewerbe der beiden Kurzfilm-Fstivals hatten die Jurymitglieder rund 5000 eingereichte Beiträge gesichtet und 133 davon ausgewählt.

„Kurzfilm Festival Hamburg“: 6.-11.6., 3001-Kino, B-Movie, Filmraum, Lichtmeß, Metropolis, Zeise und Festivalzentrum „POST“, festival.shortfilm.com

„Mo&Friese“: 6.-11.6., 3001-Kino, Abaton, Metropolis, Zeise, Lola Kulturzentrum und Festivalzentrum „POST“, moundfriese.shortfilm.com