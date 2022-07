Nix für Schisser: Kiez-Größe wird zum Hochseil-Artisten

St. Paulis Kiez mal ganz familienfreundlich und kostenlos! Am nächsten Wochenende macht der Spielbudenplatz seinem historischen Namen Ehre und kehrt zu seinen Wurzeln zurück: Topstars aus aller Welt zeigen Highlights der Straßenkunst.

Ortstypisch geht es zwar immer noch um geschmeidige Körper und ungewöhnliche Positionen, doch an diesen drei Tagen sind sämtliche Darbietungen jugendfrei und gesellschaftsfähig. Corny Littmann hatte die Idee zu dem Open-Air-Festival vor seiner Haustür. Zu diesem Zweck gründete er vor drei Jahren die „Corny Littmann Stiftung für Kunst und Kultur“ – und im vergangenen Jahr konnte die erste Ausgabe des Festivals schon stattfinden. Damals allerdings als Probelauf unter Corona-Auflagen und Besucher-Beschränkungen.

Spielbudenfestival bringt Artistik auf den Hamburger Kiez

2022 ist der Zugang maskenfrei unlimitiert möglich. Als künstlerischen Leiter des Festivals holte sich Littmann den Comedian und Anarcho-Clown Bernd Busch, der über die notwendigen internationalen Kontakte verfügt: Selbst seit Jahrzehnten als Straßenkünstler und Gast auf renommierten Festivals unterwegs, stellte der Entertainer aus Erfurt ein sensationelles Programm zusammen: die Zauberer Alexander Merk und Ted McKoy, Ballonkünstler Tobi von Deisner, Jongleur Jay Che aus Singapur, Akrobaten am Laternenmast (Noah Chorny) und auf der Leiter (Jens Ohle), Herr Beljakov samt Hund, Bikerina auf ihrem BMX-Rad, der durchgeknallte „Kaosclown“ und die Compañia la Tal, die auf einer eigenen Bühne ganz ohne Worte abenteuerliche Geschichten erzählen.

Festival-Chef Corny Littman wagt den „Höllenritt“

Und als absolute Attraktion die „Geschwister Weisheit“, Europas einzige Hochseiltruppe. „Das Familienunternehmen zeigt seine Shows seit mehr als 120 Jahren in aller Welt,“ so Busch. „Für deren Auftritt wird in 40 Metern Höhe ein Seil gespannt, das sich mit 160 Metern Länge über den gesamten Spielbudenplatz erstreckt. Darauf bauen sie Menschen-Pyramiden, fahren mit drei Motorrädern und spielen Trompete im Handstand.“

Überflieger: Noa Chorny wird das Publikum beim Spielbudenfestival zum Staunen bringen.

Für die Eröffnungszeremonie wagt Corny Littmann am Freitag um 18.30 Uhr selbst den „Höllenritt“: Im Sitz unterhalb eines Motorrads braust er mit den Artisten einmal quer über den Platz! Das dürfen auch Spontan-Mutige probieren, allerdings in nur 15 Metern Höhe. Wer, wann und wo spielt, ist auf der Website abrufbar. Wie für das Genre typisch, leben die Straßenkünstler vor allem vom Geld im Hut, der nach jedem Act kreist – also unbedingt Bargeld einstecken.

Spielbudenplatz: 22.-24.7., Fr 16-23 Uhr, Sa 14-23 Uhr, So 11.30-21 Uhr, Eintritt frei