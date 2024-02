Nach dieser Show werden Sie Ihre Küchengeräte mit anderen Augen sehen

Es waren einmal ein Schlagzeuger aus Brighton und ein schauspielernder Musiker aus Yorkshire. Als sie sich in den 80er Jahren über den Weg liefen, hatten sie überhaupt kein Geld, um ihre abgefahrenen Ideen zu verwirklichen – zum Glück. Denn so mussten sich Luke Cresswell und Steve McNicholas zunächst mit dem begnügen, was kostenlos erhältlich war: Schrott, Autoreifen und Mülltonnen. „Stomp“ war geboren.

1991 zeigten die beiden Briten ihre verrückte Show erstmals im „The Old Market Theatre in Brighton & Hove“. Mehr als 30 Jahre später ist „Stomp“ ein auf allen Kontinenten erfolgreiches Kult-Event – und das Theater ihrer Uraufführung haben die beiden Erfinder inzwischen gekauft. Geblieben ist, wofür das Publikum diese Performance weltweit liebt: eine wilde, witzige und virtuose Rhythmus-Show, die zwei Stunden lang einfach nur Spaß macht.

„Stomp“-Premiere ist am 7. Februar auf Kampnagel

Auch die Mülltonnendeckel der ersten Stunde, kurzerhand an die Füße geschnallt, sind immer noch dabei. Ebenso die Besen: Da sie kleinformatig ohnehin zur Ausrüstung des Schlagzeugers gehören, warum nicht auch die großen Geschwister zweckentfremden! Auf diese Weise kamen jede Menge neue „Instrumente“ dazu: Geräte mit Hohlraum, auf die sich bestens klopfen und trommeln ließ, wie jene Abflussrohre, die in unterschiedlicher Länge ein Orchester bilden; aber auch Streichholzschachteln als unentdeckte Percussiontalente. Lauter Dinge, die uns im Alltag begegnen, outen sich als Klangkörper mit verblüffendem Sound.

So entsteht eine Band aus Gummischläuchen, ausrangierte Waschbecken werden zu Trommeln und Einkaufswagen zu rollenden Tanzpartnern. Jede und jeder der acht Performer hat dabei seinen oder ihren eigenen Charakter entwickelt: Da gibt es zum Beispiel den Anführer, einen Außenseiter, die Nervensäge, einen Athleten, die Unberechenbare und natürlich den unverzichtbaren Clown. Sie alle zeigen, wie aus unscheinbaren Alltagsgegenständen magische Musik wird.

Nach diesem Abend werden Sie Ihre Küchengeräte mit anderen Augen sehen!

Kampnagel: 6.-18.2. (Premiere: 7.2.), div. Zeiten, 49,90-79,90 Euro