Musik hören und sehen in der Laeiszhalle

Tamara Smyrnova und Ricardo Marinello machen am 2. Oktober in der Laeiszhalle mit ihrem Konzert über Liebe, Leidenschaft und Farben Musik nicht nur hör- sondern auch sichtbar.

Erleben Sie eine atemberaubende Konzert-Performance mit den faszinierenden Sängern Sopran Tamara Smyrnova und Tenor Ricardo Marinello, begleitet von Dirigent Bruno Merse und dem Neuen Philharmonie Orchester Hamburg. Während des Konzerts wird Tamara Smyrnova auf der Bühne ein faszinierendes Gemälde erschaffen, das die Musikwerke von Komponisten wie Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Peter Tschaikovsky, Astor Piazzolla, Antonin Dvorak und anderen zum Leben erweckt.

Ein harmonisches Zusammenspiel aus Klang und visueller Kunst entführt das Publikum in eine zauberhafte Welt, in der die Musik in den Farben des Gemäldes lebendig wird. Ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis für die Sinne!

Tickets sind noch ab 36,50 Euro auf elbphilharmonie.de erhältlich.