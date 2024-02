Mit Haspa Musik Stiftung und MOPO in die Elphi

2×2 Tickets für das Konzert von Brockhoff am 23.02.2024 zu gewinnen!

2023 hat Brockhoff den Hamburg Music Award KRACH+GETÖSE von RockCity Hamburg und Haspa Musik Stiftung gewonnen, nun steht sie am 23. Februar 2024 in der Reihe „Made in Hamburg“ auf der Bühne im kleinen Saal der Elbphilharmonie. Die Konzertreihe wurde speziell für Hamburger Newcomer ins Leben gerufen und stellt besonders talentierte Musikerinnen, Musiker und Bands ins Rampenlicht der großen Konzerthauses.

Indie-Pop vom Feinsten

In einem Moment präsentiert die Künstlerin Brockhoff vertrauten Indie-Rock der Gegenwart. Im nächsten Moment schimmern Erinnerungen an die 90er durch – eine Zeit, in der Grunge schon fast Mainstream war und Pop gerne polarisiert hat. Es sind Bands aus dieser Zeit wie Soundgarden, Foo Fighters, The Cardigans und auch die Künstlerin Sheryl Crow, die den Sound prägen. Gleichzeitig fließt aber auch fragiles Songwriting und eine verwundbare Gesangs-Attitüde mit hinein, was an Künstlerinnen der Gegenwart wie Phoebe Bridgers oder Soccer Mommy erinnert.

Brockhoff ist seit ihrem ersten Release im Frühjahr 2022 etlichen Festival- und Support- Einladungen gefolgt und konnte einige Indie-Fans für sich gewinnen. Mit ihrer im Sommer 2022 erschienenen Debüt-EP „Sharks“ eröffnete sie bereits in mehreren Ländern für Acts wie Giant Rooks, Alice Merton oder Paolo Nutini. Zu den Festival-Highlights gehören Shows beim Reeperbahn Festival, MS Dockville, Tempelhof Sounds, Appletree Garden und Haldern Pop Festival.

Mit ihrer zweiten EP „I’ve Stopped Getting Chills For A While Now“ folgt im Herbst 2023 eine Sammlung von Titeln, bei denen die 24-jährige in verschiedene Richtungen ausbricht, während der rote Faden ihres Indie-Sounds unberührt bleibt. Es ist zu spüren, dass sich diese Künstlerin stetig weiterentwickelt, was die Neugier auf mehr Musik von Brockhoff am Leben hält.

Die Haspa Musik Stiftung unterstützt den Hamburger Musiknachwuchs und ist darum ebenfalls Partner der Konzertreihe „Made in Hamburg“.

Gewinnspiel

Haspa Musik Stiftung und Mopo verlosen 2×2 Tickets für das Konzert von Brockhoff am 23.02.2024. Sie möchten dabei sein? Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an kultur@haspa.de mit dem Betreff: Mit Haspa Musik Stiftung und MOPO in die Elphi!

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 18.02.2024.

Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.