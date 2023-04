„Meuterei!“ am Spielbudenplatz: Das ändert sich jetzt im Schmidt-Theater

Beim Stichwort „Kiez“ denken die meisten Menschen an Rotlicht, Sex, Verruchtes, Feiern. Eher nicht der Ort, an den man mit Kindern geht, oder? Doch! Denn es gibt richtig gutes Kindertheater, das das junge wie das etwas ältere Publikum gleichermaßen mitreißt – und zwar am Spielbudenplatz, im Schmidt-Theater und im Tivoli. Und das – ganz neu – jetzt sogar das ganze Jahr über.

Weil Kindertheater mehr ist als Weihnachtsmärchen, macht „Der kleine Störtebeker“, Hamburgs berühmter Pirat, passend zum Hafengeburtstag hier fest. Das launige Musical erzählt die Vorgeschichte der hanseatischen Legende, also wie aus einem Waisenkind der Piratenkapitän wird – inklusive einer gebildeten sprechenden Wanderratte, einer Krankheit, deren Name nicht genannt werden darf, und witzigen Wortspielen.

Martin Lingnau: „Kindertheater ist unsere Königsdisziplin“

„Kindertheater ist unsere Königdisziplin“, sagt Martin Lingnau, musikalischer Leiter der Schmidt- Bühnen und Komponist (u.a. „Heiße Ecke“, „Die Königs vom Kiez“, „Die Weihnachtsbäckerei“). „Wir machen Theater für Kinder und Erwachsene, also eher Familientheater. Bei uns haben alle Spaß und wir legen für alle Stücke die gleiche hohe Messlatte an.“

Deshalb sind die Familienmusicals wie „Der achtsame Tiger“ eine farbenfrohe, fetzige Dschungelparty, und „Die Weihnachtsbäckerei“ mit den Hits von Rolf Zuckowski, ein großer Spaß und Erfolgsgeschichte(n): Allein im vergangenen Herbst und Winter besuchten rund 66.000 kleine und große Musicalfreunde die Kindertheatervorführungen im Schmidt-Theaterkosmos.

Ab jetzt gibt’s ein ganzjähriges Programm für Lütte

Dieses Jahr wird das Angebot auf ein neues Level gehoben. Rund um die Aufführungen gibt es ein kunterbuntes Programm, zum Beispiel die Pirat:innenparty „Meuterei!“ am 6. Mai. Wer auf Plattdeutsch fluchen lernen oder Pfeffersackhüpfen ausprobieren will, kann zum Freibeuter werden und Klabauterspaß haben.

Und zum Auftakt der Weihnachtsplätzchen-Backzeit gibt es ein großes Back-und-Bastelfest vor der ersten Vorführung der „Weihnachtsbäckerei“ am 18. November. Schon im Herbst tobt der „Achtsame Tiger“ durch seinen Dschungel und sorgt mit seinem „Kokomeloranganavokakizitrosine“ für einen echten Ohrwurm und gute Laune pur.

Buntes Programm rund um die Stücke geplant

Neu ist auch, dass die „Schnupperstunde“, ein Blick hinter die Kulissen zum Mitmachen, nicht nur für Schulklassen, sondern für Jedermann geöffnet wird. Mit viel Charme und Witz zeigt Regisseurin Carolin Spieß anschaulich, was im Theater so alles passiert und wie man ein Stück inszeniert – um für „die Magie des Theaters“ zu begeistern.

„Der kleine Störtebeker“: 29.4.-4.6., Schmidt-Theater

„Der achtsame Tiger“: 6.10.-5.11., Schmidts Tivoli

„Die Weihnachtsbäckerei“: 18.11.-26.12., Schmidts Tivoli