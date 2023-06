Hamburg wächst, und mit der Stadt auch ihre Festivals. Die Altonale zum Beispiel wird inzwischen jährlich von 250.000 Menschen besucht, die an 17 Tagen rund tausend Künstlerinnen und Künstler in mehr als 100 Veranstaltungen erleben können. An diesem Freitag geht es wieder los.

Nach eigener Angabe ist die Altonale die vielseitigste Kulturveranstaltung Norddeutschlands. 2023 steht sie unter dem Motto „Umbruch“ und teilt sich, wie in den vergangenen Jahren auch, in mehrere kleinere Festivals auf: Es gibt je eine Altonale für Kunst, Literatur, Theater, Film, Musik sowie eine „Junge Altonale“ für Kinder und Jugendliche. Hinzu kommen ein Kunst- und ein Flohmarkt sowie ein kleines Festival im großen: „STAMP“ bündelt internationale Straßenkünstler am letzten Wochenende.

Altonale: Vom 16. Juni bis 2. Juli in Hamburg

Die Initiative „Kunst im Schaufenster“ verbindet etablierte und unbekannte Künstlern mit dem lokalen Einzelhandel. Wem das zu unübersichtlich wird, sollte sich im Festival-Zentrum auf dem Platz der Republik (oder hierzunächst eine Übersicht verschaffen, denn immerhin breitet sich das Stadtteil-Fest von Ottensen bis Altona-Altstadt aus. Neu sind die „Kulturbänke“ zum Be-Sitzen: Möbel im öffentlichen Raum, die zu spontanen Gesprächen einladen.

Online bietet die Altonale einen Kalender mit praktischer Filter-Funktion an – hilft allen, die den Überblick behalten wollen.

Altonale: 16.6.-2.7., diverse Orte in Ottensen und Altona-Altstadt