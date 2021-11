Gerade noch saß sie mit ihrem süßen Bäuchlein auf der „Wetten, dass..?“-Couch, jetzt kündigt Helene Fischer ihre nächste große Tour an: Gleich fünf Shows wird der Superstar in Hamburg geben! Einziger Wermutstropfen: Ihre Fans müssen sich noch bis 2023 gedulden.

Dann aber kann sich das Publikum auf „nie zuvor gesehene Bilder, ein überwältigendes Bühnendesign, mitreißende Choreografien und Herzschlagmomente, die einem den Atem rauben“, so der Veranstalter Live Nation. Denn Helene Fischer kooperiert für ihre „Rausch“-Tour mit dem weltberühmten Cirque du Soleil.

Helene Fischer: Im April 2023 in der Barclays-Arena

Deutschlands erfolgreichste Sängerin werde ihre größten Hits, Songs ihres aktuellen Albums „Rausch“ und „eine neue fantastische Show voll magischer Momente“ präsentieren, heißt es weiter. Neben ihrer Band und den Tänzern sind dann auch Weltklasse-Artisten an ihrer Seite.

„Tourneen waren schon immer Meilensteine in meiner Karriere. Und Live ist nun mal der ultimative Test für einen Künstler“, sagt Helene Fischer. „Gemeinsam mit dem Cirque du Soleil wollen wir echtes Neuland betreten und den Fans ein Erlebnis bieten, dass es so vorher noch nicht gab. Wir wollen überwältigende Momente voller Emotionen schaffen, unsere unbändige Freude mit dem Publikum teilen und schaffen. Einen wahren Rausch der Sinne kreieren!“

„MOPOP – Der Kultur-Newsletter“ bringt Ihnen jeden Donnerstag gute Nachrichten frei Haus. Ob auf, vor und hinter den Bühnen – wir sind für Sie dabei und sprechen mit den spannendsten Menschen. Dazu gibt’s Tipps zu Veranstaltungen und Neuerscheinungen und vieles mehr. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Die Tournee startet am 21. März 2023 in Bremen – am 11./12. sowie vom 14. bis 16. April wird Helene Fischer dann in der Barclays-Arena auftreten. Ihre Konzertreise führt sie außerdem unter anderem nach Köln, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Berlin, Wien und Zürich. Die letzte Show soll am 8. Oktober 2023 in Frankfurt am Main sein.

„Rausch“: Vorverkaufsstart ist der 18. November

Der „Ticketmaster Presale“ startet am 18. November (10 Uhr), der reguläre Vorverkauf geht am 19. November (10 Uhr) los, Tickets gibt es unter anderem hier.

Für das kommende Jahr hat Helene Fischer bislang nur ein einziges Deutschlandkonzert angekündigt: Am 20. August will sie auf dem Messegelände in München vor 150.000 Fans auftreten.