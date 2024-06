Live im Stadtpark: Bei diesem Konzert übernehmen Sie den Gesang!

Bei diesem Event geht es nicht um musikalische Perfektion, sondern um den Spaß am Singen. Publikum gibt es bei diesem besonderen Konzertereignis eigentlich gar nicht, denn bei „Der Norden singt“ im Stadtpark werden alle Anwesenden selbst zu Protagonisten!

Ein Flashmob-Video aus dem Jahr 2013 hat mittlerweile 31 Millionen Aufrufe bei YouTube und erinnert an die Anfänge. In dem Jahr begann „Der Norden singt“ durch Norddeutschland zu touren, und bringt seither ganze Städte zum Mitsingen. Zwischen Nordsee, Ostsee und Elbstrand kommen Monat für Monat rund 6000 Menschen zusammen, um den Kopf frei zu kriegen und ihrer Seele etwas Gutes zu tun.

„Der Norden singt“: Am Sonntag im Hamburger Stadtpark

Angeleitet werden sie auch am kommenden Sonntag (16.6.) von Vollblutmusiker Niels Schröder, begleitet von einer Liveband, die bekannte Songs verschiedenster Genres spielt. Die Liedtexte werden zum Mitlesen auf eine große Leinwand projiziert. Es ist keine Vorbereitung nötig, und die gute Laune kommt von ganz allein.

Freilichtbühne Stadtpark: 16.6., 19 Uhr, ausverkauft

Tickets für das ausverkaufte Konzert zu gewinnen!

Ausverkauft? Ja, und wie! Aber WochenMOPO-Leserinnen und -Leser haben noch eine Chance auf Karten: Wir verlosen 3 x 2 Tickets für die „Der Norden singt“-Veranstaltung am 16. Juni im Stadtpark. Viel Glück!

Wer gewinnen will, muss schnell sein, am 14. Juni (bis 14 Uhr) eine E-Mail mit dem Betreff „Der Norden singt“ an kultur@mopo.de schicken und folgende Frage richtig beantworten: Wie heißt der Vollblutmusiker, der den Stadtpark zum Singen bringen wird?

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb