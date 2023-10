Lina Beckmann: Standing Ovations für „Laios“

Mit „Laios“ steigt im Schauspielhaus der zweite Teil der Antiken-Serie „Anthropolis“ – ein grandioses Solo von Lina Beckmann: Der Auftakt vor zwei Wochen war eine vielschichtige Bühnenshow, nun schaltet Regisseurin Karin Beier bei der zweiten Folge ihres fünfteiligen Megaprojekts „Anthropolis“ einen Gang runter. „Laios“ erzählt die Geschichte der Stadt Theben nach den Exzessen von Dionysos weiter. Der Fokus liegt diesmal nur auf einer Akteurin. Was für ein Theaterglück!

Lina Beckmann ist eine begnadete Komödiantin genauso wie eine mitreißende Tragödin. In „Laios“ zeigt sie alle Facetten ihrer Spielkunst. In dem Stück ist sie keine Handlungsfigur, sondern ein Medium, das alle unheilvollen Vorhersagen und blutigen Verstrickungen zum Leben erweckt. Laios ist der einzige Überlebende aus der Königslinie Thebens. Als Knirps ausgesetzt, wird er als junger Mann nun von den Bürgern zurückgeholt.

Lina Beckmann spielt den antiken Chor Monika Rittershaus Lina Beckmann spielt den antiken Chor

Skandalöserweise ist er in Begleitung eines Jünglings, dann folgt die Hochzeit mit der schönen Iokaste. Das Problem: Die Prophezeiung (hier: eine kettenrauchende Greisin am Imbiss-Spielautomaten) weissagt, dass die beiden keine Kinder bekommen dürfen. Letztlich tun sie es trotzdem, Ödipus tritt in die Welt. Der Rest ist Schicksal und Inhalt des folgenden Teils.

Zweiter Teil des Mega-Projekts „Anthropolis“

Wie Beckmann spielt, ist ein Spektakel, in jeder einzelnen der 90 Minuten. Mal tritt sie mit dem Publikum in Kontakt, mal ist sie der gepeinigte Laios, dann der Chorvorstand oder gleich der vielköpfige, aber einstimmige Chor. Sie ist zart und laut, lustig und gefährlich. Das Publikum ist hingerissen: minutenlange Standing Ovations bei der Premiere!

11. Oktober., 4. und 29. November., Schauspielhaus, Kirchenallee (St. Georg) Karten 6 bis 59 Euro, Tel. 24 87 13; Übersicht über alle „Anthropolis“-Termine und Marathon-Wochenenden unter www.schauspielhaus.de