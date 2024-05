Legenden in der Fabrik: Fischer-Z mit zwei Shows in Hamburg – Tickets zu gewinnen!

Er ist eine lebende Legende, seine Songs und Alben haben Hit-Garantie: John Watts feierte nicht nur solo, sondern vor allem mit seiner Rockband Fischer-Z Riesenerfolge. Mit ihren Hits „Marliese“, „Pretty Paracetamol“, „The Worker“ und „So Long“ eroberten sie die Charts. Jetzt kommt Watts – Treiber, Kopf und Seele der Gruppe – zum Doppelkonzert in die Fabrik.

Zunächst noch in Punkclubs als Postpunker unterwegs prägte die Band später maßgeblich den britischen New Wave und gehört zu den wichtigsten und bekanntesten Bands dieses Genres. Den Musikmarkt und die Radiolandschaft der 80er Jahre in Europa kann man sich heute ohne Fischer-Z kaum mehr vorstellen: Mehr als zwei Millionen verkaufte Alben und mehr als 3000 Konzerte zeugen von diesem Erfolg.

John Watts, der neben seiner Musikerkarriere klinische Psychologie studierte und in psychiatrischen Kliniken arbeitete, ließ die Erfahrungen aus seinem Berufsleben immer wieder in seine Texte einfließen. Und er äußerte sich gerne politisch. Sozialkritik, das Ansprechen von psychischen Problemen, Themen wie Arbeitslosigkeit und die Angst vor einem Atomkrieg, Texte über die komplette Desillusion – Fischer-Z greifen immer wieder die großen Themen der Zeit auf.

Fischer-Z: Doppelkonzert in der Fabrik in Hamburg

All das kommt beispielsweise in dem wohl größten Hit ihrer Karriere zusammen – in der düsteren Rockhymne „Battalions Of Strangers“ von 1981, in der sie die Sinnlosigkeit des Krieges wehklagend anprangern.

Nach einer längeren Bandpause, in der John Watts vor allem solo auftritt, bringt er 2015 wieder ein Album unter dem alten Namen Fischer-Z heraus – von den Fans wird es allerdings eher mau aufgenommen. Erst 2017 gelingt zum 40. Jahrestag des ersten Konzerts eine Renaissance – und mit dem neuen Album „Building Bridges“ schafft es die Band auch wieder, bei ihrer Tour die großen Hallen Europas zu füllen.

Auf Tour mit dem brandneuen Album „Triptych“

Das letzte Album „Til The Oceans Overflow“ aus dem Jahr 2021 entsteht während der Pandemie – Watts nimmt die Songs in Berlin auf, die Band liefert ihre musikalischen Beiträge übers Internet. Vor zwei Wochen dann folgte „Triptych“.

Und jetzt kommen Fischer-Z mit neuen und alten Songs, aber mit ungebrochener Energie für zwei Konzerte in die Fabrik. Das erste ist bereits ausverkauft, aber für die Show am 13. Mai gibt es noch Tickets. (jh)

Fabrik: 11.5., 20 Uhr, ausverkauft; 13.5., 20 Uhr, 48,25 Euro

Verlosung: Tickets für Fischer-Z zu gewinnen!

„Marliese“, „Berlin“, „Battalions Of Strangers“ und viele, viele weitere Hits: Gleich zwei Abende mit John Watts und Fischer-Z in Hamburg stehen im Kalender – wir verlosen 2 x 2 Karten für das Konzert am 13. Mai. Viel Glück!

Wer gewinnen will, schickt bitte bis Freitag (11.5.), 16 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Fischer-Z“ an kultur@mopo.de und beantwortet folgende Frage richtig: Wie heißt das aktuelle Album von Fischer-Z?

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb.