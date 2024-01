Kostenlos zur Haspa ART NIGHT am 22. Februar

Jubiläumsausstellung „Caspar David Friedrich – Kunst für eine neue Zeit“ in der Hamburger Kunsthalle

Die Haspa und die Hamburger Kunsthalle laden zu einem kostenfreien Kultur-Highlight in die Galerie der Gegenwart. Bei der Haspa ART NIGHT am 22. Februar 2024 von 19 bis 22 Uhr ist der Eintritt in die Ausstellung Caspar David Friedrich – Kunst für eine neue Zeit in der Haspa Galerie frei. Zusätzlich zu der spektakulären Werkschau der Hamburger Kunsthalle gibt es an dem Abend Livemusik von KRACH+GETÖSE-Preisträger Chazz Luck sowie erfrischende Drinks an der Bar.

Die Plätze für die Veranstaltung sind begrenzt, die Anmeldung (kostenfrei) ist erforderlich und hier möglich.

Friedrichs vielleicht berühmtestes Wer: der Wanderer über dem Nebelmeer Hamburger Kunsthalle

Über die Ausstellung:

Die Jubiläumsausstellung Caspar David Friedrich – Kunst für eine neue Zeit bietet die umfangreichste Werkschau des bedeutenden romantischen Malers seit vielen Jahren. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht eine thematisch ausgerichtete Retrospektive mit über 60 Gemälden, darunter zahlreiche ikonische Schlüsselwerke, und rund 100 Zeichnungen sowie ausgewählte Arbeiten seiner Künstlerfreunde. Zentrales Thema ist das neuartige Verhältnis von Mensch und Natur in Friedrichs Landschaftsdarstellungen. Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts setzte er damit wesentliche Impulse, um die Gattung der Landschaft zur »Kunst für eine neue Zeit« zu machen.

Chazz Luck wird für die Besucher der ART NIGHT ein Konzert geben Julian Felix Lorenz

Über KRACH+GETÖSE Preisträger Chazz Luck:

Chazz Luck ist einer der KRACH+GETÖSE Preisträger 2023. Der junge Produzent und Songwriter kreiert beste Tracks, die futuristische Synthpop-Soundscapes und funkelnde Hyperpop-Beats mit New Wave à la Depeche Mode vereinen. Seine Musik spürt tiefe Kontraste auf und pointiert die innere Zerrissenheit im Spannungsfeld von hoch und tief, laut und leise, nah und fern. Seine Liebe zu futuristischen Cybercore-Ästhetik ist überdeutlich, spannend und eröffnet eine Perspektive für Hamburgs Musikszene. Bei der Haspa ART NIGHT steht Chazz Luck um 20:15 Uhr auf der Bühne.

Haspa ART NIGHT

22.02.2024, 19-22 Uhr

Hamburger Kunsthalle

Galerie der Gegenwart

Glockengiesserwall 5

20095 Hamburg

Der Zugang ist barrierefrei.

Livemusik von Chazz Luck um 20:15 Uhr

Weitere Informationen und Tickets gibt es hier.