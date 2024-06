Konzerte, Comedy, Kinderspaß: Das geht diesen Sommer im Schanzenzelt

Fünfeinhalb Wochen steht das Schanzenzelt 2024 im Park, genau zwischen Wasser- und Fernsehturm. Passenderweise endet das Festival kurz vor den diesjährigen Sommerferien. Bis dahin locken Konzerte, Lesungen und ein riesiges Angebot für Kinder.

Allein 14 Veranstaltungen warten auf junges Publikum. Zum Beispiel „Musicalia“, ein getanztes Musical mit akrobatischen Anteilen. Drei Hamburger Zirkusschulen – Die Rotznasen, Zartinka: Zirkus für Jungs und Deerns und die Circusschule TriBühne – treten mehrfach mit unterschiedlichen Programmen auf. Das Tanzstudio Billies präsentiert Tanzbegeisterte im Alter von vier bis 24 Jahren in Stilen zwischen HipHop und Musical, modernem Tanz und Jazztanz.

Programm bis 14. Juli: Fünfeinhalb Wochen Spaß im Schanzenpark

Für Große und Kleine gemeinsam machen vier Musiker „Radau!“: Ihr Rock-Konzert ist „garantiert blockflötenfrei“, und mit ihren klugen Texten, den fetzigen Songs und jeder Menge unterhaltsamem Blödsinn schlagen sie eine Brücke zwischen Jung und Alt (27.6.). „Vielfalt – Der Slam“ bietet an einem Abend gereimte und erzählte Storys, in denen es um Menschen in Hamburg in all ihrer Verschiedenheit geht; der Eintritt ist hier ausnahmsweise frei, braucht aber eine Anmeldung bei www.fes.de (25.6.).

Paula Irmschler liest am 26. Juni im Schanzenzelt. Chris Schalko Paula Irmschler liest am 26. Juni im Schanzenzelt.

Erwachsenen erteilt die Autorin Tara-Louise Wittwer lesend eine Lektion gegen toxische Männlichkeit (12.6.), Kollegin Paula Irmschler („Spiegel“-Bestseller „Superbusen“) berichtet von zwei grundverschiedenen Frauen, die zufällig Mutter und Tochter sind (26.6.). Und mit ihrem sensationellen Improvisationstheater fordert die Crew von „Hidden Shakespeare“ Ansagen vom Publikum und sich selbst heraus (7.7.).

Doch vor allem spielt hier die Musik: Jake Isaac begeistert mit seiner soften Soul-Stimme (3.7.). Niels Frevert mit klugem Songwriter-Sound (28.6.). Und Jupiter Jones mit einem Akustik-Auftritt (20.6.). Sofort in die Beine geht der Sound der brasilianischen Band Forroxodó, die sich vor zehn Jahren in Hamburg gründete (6.7.). Und er weiß, wo die Glocken hängen: Pantha du Prince alias Hendrik Weber zelebriert seine Vorliebe für die Klangwelt melodischer Perkussion, bis es magisch wird. (4.7.).

Schanzenzelt im Schanzenpark: bis 14.7., diverse Zeiten und Kartenpreise, Programm und Tickets unter schanzenzelt.de