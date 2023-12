Konstantin Wecker verletzt! Hamburg-Konzert fällt aus – neuer Termin steht

Eigentlich wollte Konstantin Wecker („Questa nuova realtà“, „Bella Ciao“) am Dienstag in der Laeiszhalle auftreten. Doch daraus wird nichts: Der 76-Jährige hat sich verletzt.

Konstantin Wecker sei in Basel gestürzt und habe sich dabei eine Wirbelverletzung zugezogen, teilte der Veranstalter am Donnerstag in Hamburg mit. Das Konzert soll nun auf den 1. Mai 2024 verschoben werden.

Konstantin Wecker sagt Konzerte ab – auch Hamburg betroffen

Konstantin Wecker lasse seinen Gästen und Besuchern ausrichten, dass es ihm sehr leid tue. Die Tickets bleiben gültig. Geplant war das neue Bühnenprogramm „Utopia 2.0 – Wir werden weiter träumen“.

Zuvor musste Wecker wegen des Sturzes bereits Auftritte in Linz, Wien und Graz absagen. Auch diese Konzerte werden im kommenden Frühjahr nachgeholt. (dpa/fbo)