„KinderKinder“: Das Hamburger Festival für die Lütten

Das „KinderKinder“-Festival ist in vollem Gange! An diversen Orten in der ganzen Stadt steigen gerade spannende Veranstaltungen für die Kleinen (und natürlich auch für die Großen). In den kommenden Tagen gibt es Theater aus Spanien, aus Dänemark – und einen Club voller Gorillas. Hier können Sie Tickets gewinnen.

Am 20. September war Weltkindertag. Was nach Konfetti und guter Laune klingt, ist längst ein Datum für eher schlechte Nachrichten: Laut der Studie „Jugend in Deutschland“ sorgen sich bald drei Viertel der jungen Befragten um ihre Zukunft – Krieg, Klima, wie wird ihre berufliche, finanzielle und wirtschaftliche Zukunft aussehen? Und das Bundesarbeitsministerium ließ wissen, dass die Gefahr, dass Kinder arm werden, im vergangenen Jahr bei 20,8 Prozent lag. Puh.

„KinderKinder“ sorgt für Leichtigkeit

Für Momente der Leichtigkeit sorgt da der Verein KinderKinder – mit Theater, Konzerten und vielem mehr. Rund um den Weltkindertag startet traditionell sein internationales Festival „KinderKinder“, das zehn Wochen lang Bühnenkunst aus vielen Ländern in die Stadt bringt. Unter anderem zeigt die spanische Gruppe El Patio Teatro ihr Stück „A Mano“ auf dem Hoheluftschiff (24.-26.9., geeignet für Menschen ab 6 Jahren), das dänische Sofie-Krog-Teater bringt den „Quacksalber“ auf die Freilichtbühne in den Wallanlagen (25./26.9., ab 12 J.) und der „Gorilla Club“ Popsongs in den Billstedter Kulturpalast (Foto; 8./9.10., ab 5 J.).

„KinderKinder“: bis 28.11., diverse Orte + Zeiten, das komplette Programm gibt’s hier

Tickets für „Quacksalber“ zu gewinnen

Für die Vorstellungen von „Quacksalber“ am Sonntag (25.9.) um 11.30 beziehungsweise 16 Uhr verlosen wir je 6×2 Tickets. Wer gewinnen möchte, schickt bis Freitag (23.9.), 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Quacksalber“ an kultur@mopo.de und beantwortet darin folgende Frage richtig: Aus welchem Land kommt die Theater-Gruppe? Bitte geben Sie Ihre Wunsch-Uhrzeit an. Viel Glück. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb.