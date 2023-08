Hamburg ist zum das Ziel internationaler Terrorist:innen geworden. Der Anschlag könnte der Elbphilharmonie gelten. Wie reagieren Politik und Gesellschaft darauf? Wie ist die Polizei für so einen Fall gerüstet? Mit diesen – und weiteren – Fragen beschäftigt sich die NDR-Serie „Informant“, für die unter anderem Jürgen Vogel (55, „Die Welle“) und Elisa Schlott (29, „Die Kaiserin“) aktuell vor der Kamera stehen. Die MOPO hat die Dreharbeiten besucht. LKA-Ermittler Gabriel Bach (Jürgen Vogel) ist ein erfahrener, hartgesottener Polizist. Gemeinsam mit der jungen BKA-Kollegin Holly Valentin (Elisa Schlott) und dem jungen Informanten Raziq Reha Shaheen (Ivar Wafaei) muss er verhindern, dass die Elbphilharmonie – und ganz Hamburg – einem Terroranschlag zum Opfer fällt. Das ist das Grundgerüst der neuen Serie „Informant“ (Arbeitstitel), die für Das Erste entsteht. „Was passiert dann, wie gehen die Menschen damit um, wie ist die Polizei aufgestellt, was passiert, wer ist für was zuständig, wie kommt man an die Informationen, muss man jemanden einschleusen? Das sind, finde ich, alles sehr spannende Dinge.“

NDR-Serie „Informant“: Wie reagieren Menschen auf Terrorangst?

Elisa Schlott spielt in „Informant“ eine junge BKA-Polizistin. Florian Quandt Elisa Schlott spielt in „Informant“ eine junge BKA-Polizistin.

Im Fokus der Serie von Regisseur Matthias Glasner („KDD“, „Das Boot“) soll nicht der Anschlag selbst stehen, sondern die Vorurteile, die Angst und Hysterie, die bei einem solchen Verdacht entstehen. Ob nun unter den Behörden, den Ermittler:innen oder der Bevölkerung.

„Informant“ soll eine andere Serie werden, als die, die für gewöhnlich im Fernsehen laufen, verrät Hauptdarstellerin Elisa Schlott: „Unsere Figuren haben viele Seiten, durch die Bank weg. Das ist im deutschen Fernsehen leider nicht so, da muss sehr geradlinig erzählt werden – das hast du hier gar nicht. Die Figuren überraschen einen immer wieder mit Entscheidungen.“

Matthias Glasner sei es gelungen, „sauspannende“ Drehbücher zu schreiben, findet auch Jürgen Vogel. „Normalerweise hast du eine Form und füllst die dann aus. Hier ist es so, dass schon alles sehr detailliert aufgeschrieben ist.“ Das sei „total geil“ für die Schauspieler:innen.

Jürgen Vogel: NDR-Serie „Informant“ wird „sauspannend“

Die Rollen selbst seien modern angelegt – eine klassische Lovestory zwischen Gabriel und Holly hat zum Beispiel keinen Platz in den Drehbüchern gefunden. „Die Zeit der 80er, in der alte Männer mit jungen Frauen rumgemacht haben, ist vorbei, zum Glück. Wir haben ein spannendes Verhältnis: Er ist ein alter Hase, der schon sehr müde ist, sie ist eine moderne Polizistin, sehr selbstbewusst, sehr emanzipiert. Sie fällt auf diese Altherren-Dinger, die er so versucht, gar nicht rein“, sagt Vogel.

Am Set sei so etwas ebenfalls kein Thema, ergänzt Elisa Schlott mit Blick auf aktuelle Debatten: „Neu war für mich, dass wir einen ‚Intimacy Coordinator‘ haben. Das finde ich ziemlich gut. Wenn man von Machtmissbrauch betroffen ist, gibt es mittlerweile Stellen, an die man sich wenden kann. Das ist gut zu wissen.“ Bis „Informant“ im Ersten läuft, dauert es noch eine Weile: Nach NDR-Angaben ist die Ausstrahlung für Herbst 2024 geplant.