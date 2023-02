Jetzt in Hamburg: Diese Show ist ein heißkaltes Vergnügen

Sinnliche Bettszenen, heißkaltes Feuerwerk, illuminierte Artisten und ein getanzter Regenbogen – die neue „Holiday On Ice“-Show „A New Day“, die am Donnerstag in der Barclays-Arena Premiere feierte, ist die bisher technisch und künstlerisch aufwendigste. Dabei steht der 80. Geburtstag der Eiskunstlauf-Institution erst in der nächsten Saison an. Wie soll man das noch toppen?

Schon die Eröffnungsszene ist spektakulär: Luftakrobaten in Kostümen, auf die von Hand 3200 LEDs genäht wurden, schweben scheinbar schwerelos unter dem Hallendach, und alles funkelt so schön wie in einer sternenklaren Nacht. Dann geht auch schon die Sonne auf. Und mit ihr kommen jede Menge erfinderische Geister der frühen Luft- und Raumfahrt samt gepuderten Perücken auf die Bühne. Licht-, Ton-, Video- und Pyrotechnik gehen Hand in Hand und machen nicht nur diese Szene zum mitreißenden 360-Grad-Erlebnis – egal, wo man sitzt.

„A New Day“: Neue Show von „Holiday On Ice“

In „A New Day“ geht es um den Zauber des Neuanfangs, des Lebens und der Liebe. Aurora, ein weibliches Wesen aus einer farb- und freudlosen Welt, trifft Adam, der ihr die Schönheit und Vielfalt unserer bunten Welt mit all ihren Formen, Farben und Facetten näherbringt. Doch dunkle Mächte wollen Aurora wieder zurück in die Vergangenheit ziehen … Passend zur Moderne erklingt Jamie Cullums „What Do You Mean?“ aus den Lautsprechern, und die ersten Endlos-Pirouetten sorgen für Zwischenapplaus.

Schnell wird klar: Hier wird nicht nur Eislaufkunst präsentiert, sondern auch Theaterspiel, Contemporary-Dance und jede Menge Cirque du Soleil. Der zweite Akt steckt voller Poesie und mündet im Disco-Feuerwerk. Die Künstler bewegen sich geschmeidig auf dem Eis – doch was so leichtfüßig aussieht, ist anstrengender Leistungssport: 40 Top-Athleten aus 15 Nationen, darunter nur zwei aus Deutschland, stehen an diesem Abend auf der eisigen Bühne. 300 fantasievolle Kleider werden in der Show benötigt, das macht bis zu sieben Kostümwechsel für jeden! Viel Stress, aber auch ein echter Augenschmaus.

Tipp: Unbedingt warm anziehen!

Barclays-Arena: Freitag (10.2.), 19 Uhr; Samstag & Sonntag (11./12.2.), 13 Uhr und 16.30 Uhr; Samstag zusätzlich auch 20 Uhr; Tickets ab 40 Euro