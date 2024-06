Ist Diana Krall in erster Linie Jazzsängerin oder Jazzpianistin? Würde man ihr Talent an der richtigen Stelle durchsägen (absurde Vorstellung, ja), kämen immer noch zwei komplette Musikerinnen dabei heraus – so herausragend ist sie in beiden Disziplinen. Und selbst diese beiden hypothetischen Halb-Dianas engte man dann mit der Genre-Zuschreibung auf ungehörige Art und Weise ein.

Die Kanadierin beherrscht Bossa nova, Pop und liebt die Lieder des Great American Songbooks, also jenen Klassikern der Unterhaltungsmusik, die dank unzähliger Interpretationen über Jahrzehnte zu Standards wurden. Damit ist sie seit den 90ern sehr erfolgreich: Wikipedia hat eine eigene Seite „Diana Krall/Auszeichnungen für Musikverkäufe“ mit sehr vielen Edelmetall-Erwähnungen, an Kritikerpreisen gab es unter anderem zwei Grammys und mehrere kanadische Juno-Awards.

Das Konzert im Stadtpark ist bestuhlt – und ausverkauft

Im Stadtpark gibt es den Doppelpack in Personalunion – der selbstverständlich größer ist als die Summe der einzelnen Teile: Wie Krall beim Improvisieren mit Stimme und Tasten immer wieder mit sich wetteifert, ist bemerkenswert und der Schlüssel zu ihrer langen Weltkarriere. Das zieht einem öfter mal den Boden unter den Füßen weg: Das Konzert im Stadtpark ist jedenfalls bestuhlt.

Stadtpark-Open-Air: 28.6., 20 Uhr, ausverkauft

