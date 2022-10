Irre Eröffnungsgala: Varieté-Theater-Chefs im Trainingsanzug auf der Bühne!

Abstrampeln, um den Kulturbetrieb am Laufen zu halten: Als „Spitzensportler“ im Trainingsanzug auf dem Trimmrad eröffneten Thomas Collien und Ulrich Waller die neue Spielzeit im legendären Hansa-Theatersaal. Mit ihrer Nummer gaben die Hausherren des Schmuckstücks am Steindamm einen treffenden Kommentar zur derzeitigen Lage der Theater ab.

Ihre Themen: Energiekrise und Corona. „Die Hütte ist voll“, freute sich Ulrich Waller. „Auch wenn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit seinen Ankündigungen alles tut, um die Menschen vor Live-Erlebnissen zu schützen.“ Um zu verhindern, dass „dadurch unsere jahrhundertealte europäische Theaterkultur dauerhaft beschädigt wird“, legen sich die beiden Theatermacher weiterhin wie gewohnt ins Zeug. Denn sie sind überzeugt, „es gibt nichts Schöneres als zusammen zu lachen, zu staunen und für einen Moment den Alltag zu vergessen“.

Spektakuläre Akrobatik im Varieté am Steindamm

Der beste Beweis: Beim Spitzenprogramm aus Varieté und Entertainment erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer magische Momente im herrlich nostalgischen Ambiente der traditionsreichen Bühne.

Applaus und Riesenjubel des Promi-Publikums begleiten die ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstler der großartigen Show. Spektakulär etwa die atemberaubend wagemutige Rollschuh-Akrobatik vom Duo Ferrandino oder die sekundenschnellen Kleiderwechsel, mit denen das Duo Monastyrsky – Weltmeister im „Quick Change“ – fasziniert.

Joja Wendt (r.) ganz begeistert von der Anwesenheit des Weltstars Tony Christie

In der Welt der mentalen Magie zu Hause und Meister in der Kunst des Gedankenlesens sind Timothy Trust & Diamond. Ebenfalls in ungläubiges Staunen versetzt der extrem biegsame Schlangenmensch Aleksandr Batuev in seiner Artistiknummer. „Ein attraktiver Mann, aber ich würde nicht mit ihm in die Kiste gehen“, meint Katie Freudenschuss. Die wunderbare Musikkabarettistin, die mit Wortwitz und Ironie durch den Abend führt, hat die Lacher auf ihrer Seite. Höhepunkt ihrer Moderation: eine Hamburg-Hymne, zusammengesetzt aus Stichworten, die das Publikum ihr zuruft.

Weltstar Tony Christie sang bei der Eröffnung

Und auch ein echter Weltstar hat den Weg ins Hamburger Theater gefunden: Tony Christie (79) krönte mit Hits wie „Sweet September“ und „(Is This The Way To) Amarillo?“ die glanzvolle Eröffnungsgala.

Varieté im Hansa-Theatersaal: bis 26.2. 2023, diverse Zeiten, 44,90-69,90 Euro