In Wilhelmsburg: Hamburger Jazz-Festival unter freiem Himmel

Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr lädt die Wilhelmsburger Honigfabrik nun zur zweiten Ausgabe des Open-Air-Jazzfestivals ein. Zwischen Hausbooten, Ateliers und Werkstätten spielen an zwei Tagen sagenhafte sieben verschiedene Formationen: drei am 19. August, vier Bands am 20. August, jeweils im 90-Minuten-Takt.

Die SwingING Big Band trägt die Stilrichtung schon im Namen, folglich ist Musik von Duke Ellington und seinen Zeitgenossen zu hören. Sir Bradley hingegen ist bewusst irreführend gewählt, hier dominieren Frauen den Mix aus Lyrischem und Latingroove. Hinter den Rocket Men stecken tatsächlich sechs junge Musiker aus Deutschland, die mit Intergalactic Jazz abheben.

Zweite Ausgabe des Jazz-Festivals in Wilhelmsburg

Frei und gewagt eröffnet das Julius-Gawlik-Trio mit reichlich Improvisation die zweite Session, gefolgt vom Giovanni-Weiss-Projekt, das sich auf bodenständigen Gypsy-Sound à la Django Reinhardt spezialisiert hat. Der Hamburger Gabriel Coburger wurde in der New Yorker Jazz-Szene geadelt und spielt mit dem Quintett Jean Paul auf. Schließlich mischen neun Kerle aus dem Berliner Raum Jazz mit Afro und Break Beats auf: Wanubalé beschließen das Festival und hoffen auf tanzwütiges Publikum.

Honigfabrik: 19.8. ab 18 Uhr (Einlass 16.30), 20.8. ab 17 Uhr (Einlass 15.30), 20 Euro, zwei Tage: 30 Euro, Infos hier