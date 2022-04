Beliebte Podcasts bald live auf der Bühne!

Dass das „komplett wahnsinnige Interview-Lotto“ ein Erfolg werden würde, war dem Schmidt-Team natürlich sofort klar – sonst hätte es „S wie Schmidt“ im vergangenen Mai nicht von der Leine gelassen. Inzwischen hat Host Henning Mehrtens 43 Folgen des Schmidt-Theater-Podcasts aufgenommen – demnächst gibt’s eine Live-Premiere im Hamburger Schmidtchen!



Mehrtens lädt sich immer spannende Gäste ein, die sich – Stichwort „Interview-Lotto“ – die Fragen (beinahe) selbst aussuchen. Damit ist die Erfolgsgeschichte aber eben längst nicht am Ende: Nächsten Donnerstag startet das erste Schmidt-Podcast-Festival – und „S wie Schmidt“ ist nicht nur Gastgeber, sondern auch selbst auf der Bühne. Der Host hat sich für den 10. April Singer/Songwriterin Miss Allie, die Schauspieler Carolin Fortenbacher und Nik Breidenbach sowie den Comedian Don Clarke eingeladen.

Am 7. April startet das erste Schimdt-Podcast-Festival

Am 7. April gibt’s den Crossover-Podcast aus „Blühende Landschaften“ (von den Comedians Thomas Nicolai und Hennes Bender) und „Drückste mal record“ (von Martina Brandl und ihrem Mann Martin Rosengarten). Am 8. April präsentieren Jan van Weyde und David Kebekus „Lass hör’n!“ – und am 9. April ist der MOPO-Podcast „Kiezmenschen“ zu Gast, auf der Bühne sind unter anderen Heinz Strunk und Kiez-Wirt Sascha Nürnberg.

Die für den 6. April geplante Veranstaltung „Ich hab dich trotzdem lieb“ mit Oli P. und Andreas O. Loff fällt krankheitsbedingt aus. Ein neuer Termin steht schon fest: Am 14. September werden die beiden auf der Hamburger Bühne zu sehen sein, bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Schmidtchen: 7.-10.4., diverse Uhrzeiten und Preise, Tickets und Infos hier.