„Im Vertrauen“: So lief die erste Veranstaltung in Hamburgs modernstem Theater

Hoher Besuch auf funkelnagelneuer Bühne: Als erste Schauspielerinnen gastierten die wunderbare Katharina Thalbach und Sandra Quadflieg im Lichtwark-Theater im Bergedorfer Körberhaus. Ein heiterer Abend – bei dem nicht allen nur zum Lachen war.

Eine gute Stunde lang präsentierte das Duo – im schwarz ausgeschlagenen Bühnenraum an zwei Tischen hockend –, was zwei prominente Frauen, die sich 1945 in einer Bar in Manhattan kennenlernen und Freundinnen fürs Leben werden, einander „Im Vertrauen“ mitteilen: Hannah Arendt (1906-1975), die deutsch-jüdische Philosophin und politische Publizistin, und die US-amerikanische Schriftstellerin Mary McCarthy (1912-1989).

Lesung im neuen Hamburger Lichtwark-Theater

Der Abend ist ein Streifzug durch den umfangreichen Briefwechsel von 1949 bis 1975 (als Buch unter dem Titel „Im Vertrauen“ erschienen). Er erzählt von einer in der Intellektuellenszene New Yorks ungewöhnlich intensiven Freundschaft, die sich über die Sorge um das Wohlbefinden der Freundin und ihres jeweiligen Ehemannes hinaus als faszinierender gesellschaftskritischer Gedankenaustausch entpuppt. Da geht es dann um Arendts Reportage über den Eichmann-Prozess in Jerusalem, McCarthys „Vietnam-Report“, die Watergate-Affäre …

Das könnte Sie auch interessieren: Vorhang auf für Hamburgs modernstes Theater

Die großartige Lesung zieht im Nu in ihren Bann. Fasziniert folgt man Katharina Thalbach – die Grande Dame lässt mit resolutem Humor den „skeptischen Witz“ Arendts aufblitzen – und der Hörbuchspezialistin Sandra Quadflieg. Sie verleiht der in den 1960ern berühmt gewordenen McCarthy warmherzig-spöttischen Charme. „Einen heiteren Abend, in dem viel Ernstes steckt“, versprach Thalbach dem Publikum. Und den bekam es auch.

Weitere Termine: 6.2., 19.30 Uhr, Kammerspiele, Tickets 26 Euro