Größtes Klassik-Festival des Nordens: Hier werden Hangars zu Konzertsälen

Zwei Monate lang verwandelt das „Schleswig-Holstein Musik Festival“ (SHMF) Norddeutschland in einen riesigen Resonanzraum: Die 39. Ausgabe, die am 6. Juli beginnt, bietet 203 Konzerte an 120 Spielstätten in 71 Orten. Wir geben einen Überblick.

So vielfältig wie die Bühnen ist auch das musikalische Programm. Ob im Kuhstall, in Kirchen oder in der Elbphilharmonie – zu hören sind Klassik und Jazz, Operngesang und Afropop, berühmte Stimmen als Chor, in Arien und mit Lesungen.

Wie jedes Jahr gibt es auch 2024 zwei thematische Schwergewichte: Eins liefert die Musikstadt Venedig, über 90 Konzerte sind allein ihr gewidmet; dazu gehört die Musik des gebürtigen Venezianers Antonio Vivaldi ebenso wie das berühmte Orchestra del Teatro La Fenice als Botschafter der Lagunenstadt und Venedig-Fan Ulrich Tukur mit einer persönlichen Hymne.

Die Trompeterin Lucienne Renaudin Vary tritt u.a. am 15.8. im Michel auf. Simon Fowler Die Trompeterin Lucienne Renaudin Vary tritt u.a. am 15.8. im Michel auf.

Den anderen programmatischen Mittelpunkt bildet das musikalische Porträt der Künstlerin Asya Fateyeva; 1990 auf der Krim geboren, tritt die Saxofonistin in 17 Konzerten den Beweis an, dass ihr Instrument keineswegs stilistisch auf Jazz festgelegt ist.

Mehr als 90 Konzerte sind Venedig gewidmet

Die Publikumslieblinge der Familie Flöz sorgen für großartige Unterhaltung (18., 19. und 20.7. im Ernst-Deutsch-Theater), und die Musikclowns von Släpstick zeigen, dass ein aufgeblasener Dirigent durchaus von einem aufblasbaren ersetzt werden kann (21.7., Ernst-Deutsch-Theater). Elke Heidenreich, Sebastian Koch und Reinhold Messner lesen dem Publikum vor, Letztgenannter lässt sich passenderweise von Richard Strauss’ Alpensinfonie unterbrechen.

Ganz besondere Spielstätten gibt es natürlich auch: So wird ein Flugzeug-Hangar zur Konzerthalle: „Music On Air“ ist das Motto des Konzerts vom Kyiv Symphony Orchestra. Es spielt am 24.8. in Hangar 7 der „Lufthansa Technik“-Basis Hamburg.

Das Kyiv Symphony Orchestra spielt am 24.8. in Hangar 7 der Lufthansa Technik-Basis in Hamburg. Dmytro Larin Das Kyiv Symphony Orchestra spielt am 24.8. in einem Flugzeug-Hangar.

Auch 2024 dirigiert der 84-jährige Christoph Eschenbach den Nachwuchs: das alle Jahre wieder frisch gebildete Schleswig-Holstein Festival Orchestra – aus 1700 Bewerbern aufgenommen zu werden, gilt als absolute Auszeichnung!

Zu den Gästen mit klangvollen Namen gehören in diesem Jahr u. a. Starpianist Lang Lang, Weltklasse-Tenor Rolando Villazón, Violin-Virtuose Daniel Hope, der britische Jazz-Pop-Star Jamie Cullum und Klavierlegende Grigory Sokolov. Kool & The Gang halten den Soul- und Funk-Sound der 80er lebendig, während The King’s Singers zwischen Renaissance-Liedern und Beatles-Songs gesanglich alles beherrschen, aufgemischt mit typisch britischem Entertainment.

Beim SHMF spielt die Musik dort, wo die Menschen sind – auf dem platten Land, in Dörfern, Kleinstädten und ja, ab und zu auch in Hamburg.

Schleswig-Holstein Musik Festival: 6.7.-1.9., diverse Orte und Zeiten, www.shmf.de