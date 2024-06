Hamburg-Hymne von Holsten EDEL und den Hamburger Goldkehlchen

Holsten EDEL und die Hamburger Goldkehlchen – mehr Hamburg geht nicht! In den letzten Jahren entstand zwischen beiden eine enge Freundschaft, die sich jetzt sogar in einem gemeinsamen Song widerspiegelt. „Für immer“ ist ab sofort auf allen gängigen Plattformen verfügbar und wird auf der heutigen Holsten EDEL Kneipentour von den Hamburger Goldkehlchen erstmals live performt!

„70 Männer, keiner kann singen – Ihr werdet es lieben!“ Das Motto der Hamburger Goldkehlchen ist auch auf der Holsten EDEL Kneipentour Programm! Sowohl die Hamburger Goldkehlchen als auch Holsten EDEL vereint die tiefe Verbundenheit zur Heimatstadt Hamburg; beide verkörpern auf ihre ganz eigene Art das entspannte Lebensgefühl. Das wird jetzt auch im gemeinsamen Song deutlich: „Für immer“ ist eine Hymne an die schönste Stadt der Welt und die kleinen Glücksmomente unter Freund:innen, die das Leben in Hamburg einzigartig machen: auf eine Knolle in die Eckkneipe, ein gemeinsames Dosenbier auf dem Weg ins Stadion, ein Abend am Altonaer Balkon mit Blick auf die Elbe. Schon mal reinhören? Einen Videoausschnitt gibt es hier.

Für immer: Live-Premiere auf der Holsten EDEL Kneipentour

Das wird die EDELste Release-Party der Stadt: Für die Live-Premiere des neuen Songs bietet die Holsten EDEL Kneipentour die perfekte Kulisse! Bereits zum dritten Mal feiert das milde Helle zusammen mit den Hamburger Goldkehlchen und vielen Hamburger:innen auf einer Tour durch die Kult- und Eck-Kneipen der Stadt eben dieses Lebensgefühl, das es nur zwischen Alster und Elbe gibt. Wieder mit von der Partie sind auch die Senioren und Senioritas von „Oll Inklusiv“ sowie erstmals auch das Team von „Oclean“, denn mit Hamburg im Herzen feiert Holsten EDEL die große Kneipentour immer auch zu einem guten Zweck: In diesem Jahr geht wieder eine Spende von 10.000 EUR je zur Hälfte an diese beiden lokalen Initiativen, die unsere Stadt mit ihrem Einsatz noch lebenswerter machen.

Die Tour startet heute um 13:30 Uhr an der Gaststätte Möller – weiter geht es dann Richtung Elbe zum Altonaer Balkon, wo die Hamburger Goldkehlchen um 14:45 Uhr den Song „Für immer“ erstmals live zum Besten geben. Nach weiteren vier Kneipenstops geht es abends zur After-Show-Party ins Café Schöne Aussichten, wo ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wird.

Alle Infos zur Holsten EDEL Kneipentour gibt es auf dem Instagram Account von Holsten EDEL.

Die Holsten EDEL Kneipentour im Überblick – alle sind herzlich willkommen!

13:30 Uhr: Gaststätte Möller (Bahrenfelder Str. 91, 22765 Hamburg)



14:45 Uhr: Live-Premiere des Songs „Für immer“ am Altonaer Balkon



Direkt im Anschluss: Hafenmeisterei (Palmaille 41, 22767 Hamburg)



16:10 Uhr: Erika’s Eck (Sternstr. 98, 20357 Hamburg)



17:35 Uhr: Zum Silbersack (Silbersackstr. 9, 20359 Hamburg)



18:45 Uhr: Tippel II (Detlev-Bremer-Str. 46, 20359 Hamburg)



20:15 Uhr: Café Schöne Aussichten (Gorch-Fock-Wall 4, 20354 Hamburg)