Heinz Strunk: Gnadenlose Abrechnung mit dem Mittelmaß

Über das Spießertum, die Mittelmäßigkeit, schreibt Heinz Strunk („Fleisch ist mein Gemüse“, „Der goldene Handschuh“) besonders gern. Auch in seinem Buch „Der gelbe Elefant“ widmet sich der Autor in 30 Geschichten diesem Thema. Und er hat noch mehr auf Lager.

Aus diesen Geschichten und weiteren Veröffentlichungen (seinen Ballermann-Hits, dem Ratgeber-Wandkalender „Maximize your life“ und dem Bilderbuch „Die Käsis“) hat das Multitalent Strunk nämlich ein Liveprogramm entwickelt, das es in sich hat. Man kann es einfach nicht beschreiben, man muss es erleben. Das wollen viele: Die Show am 21. Mai in Alma Hoppes Lustspielhaus ist bereits ausverkauft.

Heinz Strunk mit „Der gelbe Elefant“ in Alma Hoppes Lustspielhaus

Als Ballermann-Sänger Pierre Panade stimmt er sein Publikum erst mal ein, dann wird es böse. So zerlegt er gallig einen Abend zweier Paare beim Griechen um die Ecke oder erzählt vom Lifecoach, dessen Ausflug ins Neandertal ein schlimmes Ende findet. Manches ist aber auch einfach lustig, wie die Lesung aus seinem Cartoon „Die Käsis“. Ein Abend, der alles bietet, nur kein Mittelmaß.

Alma Hoppes Lustspielhaus: 21./22.5., 20 Uhr, 30-35 Euro, Tel. 55 56 55 56

