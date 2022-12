Harry Potter ist zurück! „Der Junge, der überlebte“ wird der Zauberlehrling in den Büchern und Filmen genannt – und eine gewisse Hartnäckigkeit muss man auch der Theaterfortsetzung „Das verwunschene Kind“ zusprechen: Mehr als 20 Monate nach der geplanten Premiere im März 2020 feiert das Stück jetzt endlich seine deutschsprachige Uraufführung im „Mehr!“-Theater. Ohne zu viel zu verraten: Es ist ein Spektakel!

Die Geschichte spielt 20 Jahre nach dem triumphalen Sieg über Lord Voldemort. Harry, inzwischen Mitarbeiter im Zaubereiministerium, verabschiedet seinen jüngsten Sohn auf Bahnsteig 9 ¾ Richtung Hogwarts. Doch die Erwartungen an das Kind einer lebenden Legende lasten schwer auf dem unsicheren Albus Severus Potter.

Mit 20 Monaten Verspätung: Premiere von „Harry Potter“ in Hamburg

Dass er die Vornamen der mutigsten Männer trägt, die sein Vater kannte, macht es nicht besser. Wie soll man so einem Ruf gerecht werden? Als sich ihm die Gelegenheit bietet, versucht Albus zusammen mit seinem besten Freund Scorpius Malfoy (ausgerechnet!) ein Held zu sein – mit katastrophalen Konsequenzen…

Noch immer dickste Freunde (v. l.): Hermine (Jillian Anthony), Ron (Sebastian Witt), Harry (Markus Schöttl) und Ginny (Sarah Schütz) dpa, Axel Heimken Noch immer dickste Freunde (v. l.): Hermine (Jillian Anthony), Ron (Sebastian Witt), Harry (Markus Schöttl) und Ginny (Sarah Schütz)

Und auch „Das verwunschene Kind” hat einen Ruf zu verteidigen: Die Potter-Bücher sind Weltbestseller, die Verfilmungen moderne Kinoklassiker mit überwältigenden Spezialeffekten – kann ein Theaterstück da mithalten? Und wie! Da werden Zauberer von Bücherregalen verschluckt, da wirbeln Zauberstäbe, Stühle und Menschen durch die Luft und verbreiten Dementoren Furcht und Schrecken.

„Harry Potter“ in Hamburg: Triumph der Bühnentechnik

Dabei scheint das Bühnenbild auf den ersten Blick simpel. Gigantische Bögen symbolisieren mal die Bahnhofsstation, mal das Zaubereiministerium, mal – nach ein paar kurzen Drehungen – den Verbotenen Wald. Ab und an werden eine Tür oder ein Bilderrahmen von hier nach da geschoben, und ziemlich regelmäßig zwei Treppen, auf und unter denen gelacht und gelitten wird. Aber der Schein trügt.

Das könnte Sie auch interessieren: Riesiger Promi-Auflauf bei „Harry Potter“-Premiere in Hamburg

Was sich vor den Augen des Publikums abspielt, ist ein Triumph der Bühnentechnik, die in vielen Momenten sprachlos macht. Hochmoderne Projektionstricks wechseln sich ab mit Drahtseilnummern und klassischen Elementen des Puppentheaters. Es ist die perfekte Illusion. Alles wird genutzt, was in einem Theatersaal möglich ist. Zugegeben: in einem Theatersaal, der bis an die Grenze der technischen Machbarkeit umgebaut ist. (Tipp: wer kann, sollte sich Plätze im Parkett sichern – weiter hinten ist die Sicht auch gut, hat aber mehr was von 2D-Kino)

„MOPOP – Der Kultur-Newsletter“ bringt Ihnen jeden Donnerstag gute Nachrichten frei Haus. Ob auf, vor und hinter den Bühnen – wir sind für Sie dabei und sprechen mit den spannendsten Menschen. Dazu gibt’s Tipps zu Veranstaltungen und Neuerscheinungen und vieles mehr. Wir freuen uns auf Sie! Hier klicken und anmelden.

Bis zum Ende gibt es nie gesehene Bilder und andere Überraschungen, mächtige Zauber und visuelle Späße. Aber letztlich ist auch das nur Beiwerk: Eigentlich erzählt „Harry Potter und das verwunschene Kind“ eine erstaunlich emotionale Geschichte von Eltern und ihren Kindern, vom Loslassen und Sichselbstfinden. Und wie zu Beginn seiner Abenteuer im ersten Band „Der Stein der Weisen“ hat Harry Potter eine Menge zu lernen. Im Schlussbild ist klar: Er wird’s überleben.