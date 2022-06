Hamburgs Kultur – einfach magisch

Unter dem Titel „Unsere Kultur – einfach magisch“ präsentiert Hamburg seit heute in einem magischen Video die Vielfalt der Kulturstadt Hamburg. Ausgehend vom Theatererlebnis „Harry Potter und das verwunschene Kind“ und dem berühmten Gemälde „Wanderer über dem Nebelmeer“ von Caspar David Friedrich in der Hamburger Kunsthalle, stellt der spektakulär animierte Film die Kulturhighlights der Stadt dar und regt dazu an, die Entertainment- und Kulturmetropole Hamburg zu besuchen.

Der gerade erschienene Film schickt die drei Jungdarsteller*innen des frisch in Hamburg angelaufenen Theatererlebnisses „Harry Potter und das verwunschene Kind“ auf magische Art und Weise zu den Orten kultureller Vielfalt in Hamburg. Auf ihrer Rundreise dient das in der Kunsthalle Hamburg ausgestellte, berühmte Gemälde „Wanderer über dem Nebelmeer“ von Caspar David Friedrich als zauberhafter Treiber der Reise.

Das Video verbindet die Vielfalt der Hamburger Kulturszene auf ganz neue Weise und erzählt eine kleine Geschichte, die anregen soll, mehr über die Szene der Kulturstadt Hamburg zu erfahren. Denn die ist wirklich magisch:

Das Video und weitere Infos zu kulturellen Highlights der Stadt auch unter www.hamburg-tourism.de.